Türkiye Uzay Ajansı'nın Bütçesi Yüzde 60 Artırıldı

Son zamanlarda Türkiye'nin uzaya olan yatırımları giderek ciddileşmekte. Daha önce en büyük önceliklerinin uzaya insan göndermek olduğunu aktaran Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesinin, 2022 yılında yüzde 61,29 artırılması teklif edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA), 2022 yılı için bütçeden 61 milyon 293 bin TL pay aktarılması teklifi verildi. Yeni teklife göre 2021 yılında 38 milyon 71 bin TL bütçe verilen Türkiye Uzay Ajansı’nın yeni yıldaki bütçesi yüzde 61,29 gibi bir oranla artırılmış oldu.

Türkiye Uzay Ajansı’nın yürütmekte olduğu Türkiye Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında 2023 yılına kadar uzaya insan gönderme projesinin; 2024 yılına kadar ise 'Ay’a Sert İniş Projesi'nin tamamlanması bekleniyor.

Ay'a Yumuşak İniş Projesi'nin yüzde 30'u 2024 yılında tamamlanmış olacak

Türkiye Uzay Ajansı’na göre, Ay’a Sert İniş Projesi’nin yüzde 30’unun, bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olması öngörülüyor. Projenin gerçekleştirilmesi için 2024 yılını işaret eden ajans, 2022 yılına kadar da Ay’a Sert İniş Projesi’nin yüzde 67’nin tamamlanmasını hedefliyor. 'Ay’a Yumuşak İniş Projesi'nin yüzde 30’unun ise 2024 yılında tamamlanmış olması planlanıyor.

Türkiye uzay Ajansı’nın hedeflerinden bir diğeri ise 'Uzay Havası Uygulama Merkezi' kurmak. Uzayın havasında gerçekleşen değişimlerin yarattığı etkilerin incelenip araştırılması ve buna ek olarak modellenmesi amacıyla kurulacak olan Uzay Havası Uygulama Merkezi’nin 2022 yılında yüzde 80’inin; 2023 yılının sonuna kadar ise yüzde 100’ünün tamamlanması planlanıyor.

Ajansın öncelikli hedefi Ay'a ulaşmak

Bundan birkaç hafta önce katıldığı bir sempozyumda Türkiye’nin uzaya dair faaliyet ve hedefleriyle ilgili açıklamalar yapan Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, ajans olarak en öncelikli hedeflerinin uzaya insan göndermek olduğunu belirtmişti. Bu hususta çok ciddi adımlar attıklarını kaydeden Küçük, Ay’a gönderilecek olan araçla ilgili test çalışmalarının da yapılmakta olduğunu aktarmıştı.