Türkiye Uzay Ajansı, Faaliyetlerine Resmen Başlıyor

2018'in son ayında resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili ilk adımlar 18-19 Ocak'ta atılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan kararname ile resmen kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliği yapacağı Milli Uzay Programı Çalıştayı ile faaliyetlerine resmen başlayacak. Kocaeli Gebze'de 18-19 Ocak'ta düzenlenecek olan çalıştayda, Milli Uzay Programı'nın yeni dönemdeki yol haritası oluşturulacak.

TÜBİTAK Kocaeli Gebze yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek olan çalıştayda, uzay uygulamaları, teknolojiler, fırlatma ve malzemeler ile yeni dönemde kurulacak uluslararası ilişkiler ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Uzay Programı Çalıştayı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonu ile yeni dönemde Türkiye'nin sektörde söz sahibi ülkelerden olacağını belirten Varank, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ulusal hedeflerimizi hep birlikte oluşturarak, uzay yarışında ülkemizin ön sıralarda yer almasını sağlayacağız. Savunma sanayisinde yerlileştirme yolunda attığımız adımlar, hem yeni teknolojilere hem de sanayinin diğer alanlarına dinamizm kattı. Uzay teknolojilerinde de benzer şekilde hedeflerimizi somutlaştıracak ve stratejik adımlar atacağız.

Uzay Ajansı hem teknoloji yol haritalarını oluşturacak hem de başlatılan projelerin etkin denetim ve koordinasyonunu sağlayacak. Böylelikle Bakanlığımızın 'Milli teknoloji güçlü sanayi' vizyonu, uzay ve havacılık alanında da hayat bularak yüksek katma değerli üretim hedefimizi doğrudan karşılayacaktır."