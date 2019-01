Netflix, yeni komedi dizisi Space Force'un ilk videosunu yayınladı.

The Office dizisinin Netflix’te yakaladığı inanılmaz başarı, Steve Carell’ı tekrar yeni bir diziyle karşımıza çıkardı. Netflix, Space Force isimli yeni diziyi absürt komedi olarak tanımladı. Dizinin yapımcılığını The Office dizisinin Greg Daniel’i ve Steve Carell üstleniyor.

Peki Steve Carell uzun süredir piyasada görünmemesine rağmen bir anda nasıl oldu da bu dizide yer almayı başardı? Tabii ki Netflix’in dizileri tekrar yayınlaması sayesinde. Platform, istediğiniz diziyi istediğiniz yerden istediğiniz şekilde izlemenize olanak sağlıyor ve bu da bazı dizilerin popülaritesini artırıyor.

Yapılan araştırmaya göre 2018 yılının Ocak ve Kasım ayları arasında açık ara farkla en çok izlenen dizi The Office olmuş. Aralık ayında çıkan raporda Netflix’deki toplam izlenmelerin % 7.4’ünü The Office dizisi oluşturmuş. En yakın rakibi olan Friends dizisi ise toplam izlenmelerin %4.13’ünü oluşturmuş durumda. Daha önce en çok izlenen dizi ünvanına sahip olan Family Guy’ı geçerek 2017 yılının Temmuz ayında rekora koşan dizi, toplam izlenmelerin %21.49’unu oluşturmuş. Kabaca her beş kişiden biri The Office izliyor diyebiliriz.

Şimdilik dizinin içeriği veya kaç bölüm olacağı hakkında başka bir bilgi paylaşılmış değil ancak Netflix'in yakında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.