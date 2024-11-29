Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi. Süleyman Uysal isimli bir öğretmenin aracılığıyla keşfedilen bitkiye "Polygonum Uysalii" ismi verildi. Türkiye'ye özel yeni bitki, madımak ailesinde yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Giresun Üniversitesi (GRÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Türkiye'ye özel yeni bir bitki türü keşfedildiğini açıkladılar. Bu bitkiye, "Polygonum Uysalii" ismi verildi.

Türkiye'deki yeni bitki türü, fen bilgisi öğretmeni Süleyman Uysal tarafından tespit edildi. Bulduğu bitkiyi incelemeleri için uzmanlara gönderen Uysal, bunun gerçekten de Türkiye'de özel bir bitki olduğunun keşfedilmesini sağladı. Hâl böyle olunca bitkiye verilen isimde de "Uysal" ibaresi kullanıldı.

Polygonum Uysalii, madımak ailesinin yeni bir üyesi

Bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucunda bu bitkinin madımak ailesinden olduğunu tespit ettiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTEÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Makbul, şu ifadeleri kullandı:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Giresun Üniversitesi (GRÜ) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) bizler de dahil olmak üzere çalışma grubuyla, Madımak ailesi olarak bilinen Polygonum cinsine ait bitkileri toplamak üzere Türkiye'de saha çalışmaları yapıyoruz. Seydişehir ilçesinden Süleyman Uysal adında bir fen bilgisi öğretmeni bizlere, Antalya Akseki civarında bulduğu bu bitkiyi göndermek istediğini ifade etti. Bitkiyi bizlere gönderdiğinde, ilk incelemelerimizde bu bitkinin, gerçekten dünyada eşine rastlanmayan, sadece ülkemizde yayılış gösteren endemik bir tür olduğu sonucuna vardık. Yani bu bitki, yeni bir tür olduğu kanaatine varıldı.



Yaklaşık bir yıl süren bir yayın aşamasından sonra, bitki uluslararası saygın bir bilimsel dergide yayınlanarak, Türkiye için endemik yeni bir tür olarak teşhis edilmiştir



Bitkinin ismini Polygonum Uysalii olarak verdik. Polygonum zaten bu grubun ismi olduğu için bilimsel olarak buna herhangi bir müdahale şansımız yok. Ancak, soyadı diyebileceğimiz ikinci kısmına, belirli kurallar gereği isimler verebiliyoruz. ‘Uysalii' ismi de, bu bitkiyi ilk defa bizlere tespit eden, bizlerle paylaşan ve keşfinde önemli rol oynayan Süleyman Uysal hocamızın ismine atfen verilmiştir. Böylece, bitki bilimi ile doğrudan ilgisi olmamasına rağmen, Fen Bilgisi Öğretmeni olan hocamıza doğaya verdiği katkılardan dolayı teşekkür mahiyetinde bu ismi armağan etmiş olduk.