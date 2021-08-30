Türkiye'deki Yüksek ÖTV Oranları Yabancı Medyanın Gündeminde

Türkiye'de yıllardır tartışmakta olduğumuz yüksek ÖTV oranları, yabancı ülkelerin de gündemine geldi. ABD'li otomotiv medya sitesi Jalopnik'ten David Tracy, kaleme aldığı bir makale ile Türkiye'deki ÖTV oranlarının araç fiyatlarını nasıl etkilediğini açıklamaya çalıştı.

Türkiye'de araba satın almak gerçekten de zor. Dolar kurunun her geçen gün artmasının yanı sıra özellikle de yüksek ÖTV oranları, bir otomobil sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Hal böyle olunca da sosyal medyadan tutun ev içerisindeki sohbetlere kadar hemen her yerde, ÖTV oranları konuşuluyor.

Türkiye'nin acı bir gerçeği haline gelmiş olan ÖTV oranları, son günlerde yalnızca bizim tartıştığımız bir olay olmaktan çıktı. Dünyanın önde gelen otomobil yayıncılarından Jalopnik, Türkiye'deki yüksek ÖTV oranını manşete taşıdı. "150 Bin Dolarlık Porsche, Türkiye'de Neden 600 Bin Dolar?" başlığı ile servis edilen haberde, Türkiye'deki ÖTV oranlarına vurgu yapılıyor.

"Türkiye, otomobil satın almak için dünyanın en pahalı yeri"

Otomobiller üzerine haber paylaşımları yapan "Jalopnik" isimli internet sitesinin editörlerinden David Tracy, Türkiye'yi otomobil satın almak için dünyanın en pahalı yeri olarak lanse ediyor. Bunu biz zaten biliyorduk ancak haberin ses getirmesi, durumu tüm dünyanın öğrenmesine yol açtı. Bunun nedenlerine değinen David Tracy, yüksek fiyatlara en çok ÖTV'nin neden olduğunu, örnekleriyle birlikte açıkladı.

Hazırladığı makalede Türkiye'ye geldiğini ve bir sanayi sitesini gezdiğinden bahseden Tracy, daha sonra Doğuş Otomotiv'in galerisine gittiklerini ve buradaki fiyatlar karşısında şok olduğunu belirtiyor. Örnek olarak Volkswagen Touareg ve Passat'ı gösteren ve fiyatların nasıl uçuk olduğunu söyleyen Tracy, Audi A8L'yi ve Porsche Cayenne'yi de gösteriyor. Meslektaşımızın şaşkınlığını, hazırladığı makaleyi okurken rahatlıkla görebiliyoruz.

Tracy, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayımladığı bir rehberden bahsediyor. "ACEA Tax Guide" olarak isimlendirilen bu rehber, Avrupa ülkelerindeki otomobil vergilerini gösteriyor. Daha sonra Türkiye'nin vergi kanunlarına göre oluşturulmuş bir tabloyu paylaşan editör, KDV'nin tüm otomobiller için yüzde 18 olduğunu ancak bu oranın ÖTV'den sonra hesaba katıldığını anlatıyor. 130 bin liralık herhangi bir otomobilin yüzde 80 ÖTV oranına sahip olduğunu belirten Tracy, yaptığı hesaplamalar sonucunda bir otomobil için istenen minimum verginin, aracın orijinal fiyatının yüzde 112,4'ü olduğunu belirtiyor.

David Tracy'nin ÖTV hesaplaması bunlarla sınırlı değil. Büyük motorlu araçlara uygulanan yüzde 220'lik ÖTV'den de bahseden editör, Porsche Cayenne için de ayrı bir hesap yapıyor. Arabaya uygulanan toplam verginin yüzde 277,6 olduğunu hesaplayan Tracy'ye göre Türkiye'de otomobil almak zaten zor. Ancak Porsche Cayenne gibi büyük motorlu bir araca sahip olmak, büyük bir vergi cezası ödemekten başka bir şey değil...

En ucuz arabanın satıldığı ülkeler ve ortalama gelire oranları aşağıdaki videomuzda:

Türkiye'deki araba fiyatları haberine sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:

Özgür Demirtaş ise yorumsuz bir şekilde haberi paylaştı: