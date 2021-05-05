12 Yerli COVID-19 Aşısı Üzerine Çalışmalar Sürüyor

Prof. Dr. Osman Erganiş, yaptığı sunumla Türkiye’de yürütülen yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu anda ülkede 12 farklı aşı çalışması sürdürülüyor. Bu aşılardan kimi faz-1, kimi faz-2 sürecinde. Erganiş’e göre aşılardan en az birinin en yakın zamanda kullanımına geçilmesi gerekiyor.

Dünyada ve ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye şu anda COVID-19 aşılarının tamamını ithal ediyor olsa da bu konuda dışa bağımlılığın azalması için çalışmalar sürüyor. Aşılamanın büyük bir kısmının bu yaz bitirilmesi planlanırken yerli aşıların ne zaman kullanılabileceği de merak konusu.

Şu anda Türkiye’de 12 farklı aşı üzerine çalışmalar yürütülüyor. Farklı gelişim aşamalarında olan aşılardan en az birinin en kısa sürede üretimine geçilmesi umuluyor, zira ülke bağışıklığı kazanmada dünyadan geri kalmamak virüsü yenmede büyük rol oynuyor.

12 aşı üzerinde çalışılıyor

Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş, yaptığı açıklamalarda ülkemizde 12 farklı aşının üzerinde çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi dahilinde gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de COVID-19 Aşı Çalışmaları’ sunumunda Erganiş, bu aşı çalışmalarının TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklendiğini ifade etti. Virüsün Türkiye’ye ulaşmasından önce çalışmalara başlandığını hatırlatan profesör, o zamandan beri tanı kiti, aşı ve diğer önlemler üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve ekledi:

"Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 aşı çalışmaları listesinde TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından desteklenen Türkiye'nin 12 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmalarında araştırma ve geliştirme süreçleri devam ediyor. Bazılarının faz-1 ve faz-2 çalışmaları yürütülüyor, kimisinin klinik çalışmaları devam ediyor."

“Dünya firmaları ve devletler hızla ürüne yönelerek süreci kısaltmışlardır.” ifadeleriyle açıklamalarına devam eden Erganiş, çoğu aşının 2 dozla 6 aylık koruma sağladığını; bu yüzden yerli aşı üretimine geçilmesinin oldukça önemli olduğundan bahsetti.