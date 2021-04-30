Sputnik V Aşısına Bazı Ülkeler Neden Onay Vermiyor?

Türkiye’nin 50 milyon doz alacağını duyurduğu Sputnik V’e birçok ülkede onay verilmediği açıklandı. Brezilyalı bilim insanlarının “canlı virüs” bulunduğunu gerekçe etmesiyle satın almadığı Sputnik V’in oldukça garip bir süreci bulunuyor.

Amerika ve Avrupa sağlık düzenleme kurumlarından onay alamayan Sputnik aşısı konusundaki genel sorunun siyasi mi olduğu yoksa aşıyla ilgili bir sorun mu olduğu bilinmiyor. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), Sputnik V’in içinde canlı virüsler bulunduğunu belirterek satın almaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu. Sputnik’in içinde üreme kapasitesi olmayan virüsler kullanıldığını belirttiği halde, ülkeye giden virüslerde adenovirüs fark edildiği belirtildi.

Sputnik üreticisinin ANVISA hakkında kasıtlı yanlış bilgi yapmakla suçlayarak karalama davası açacağı duyuruldu. Sputnik’in, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rusya'daki üretim tesisinde yapacağı incelemeleri ertelemesi nedeniyle aşının hala onay alamadığı belirtiliyor. İtalya ise aşının kullanım onayı vermesi için EMA kararını beklediğini duyurdu. Sputnik firmasının EMA’ya gerekli belgeleri göndermediği, bu nedenle de EMA’nın tesislerde yapacağı denetlemenin mayıs ayına ertelendiği belirtiliyor. Normal şartlarda EMA'nın 10 Nisan tarihinde Sputnik üretim tesislerinde denetleme yapması bekleniyordu.

Sputnik V’in onaylanmamasının gerçek nedeni siyasi olabilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim

Amerika seçimleri

Biden’ın Rusya karşıtı tavrı

AB’nin Ukrayna yanında yer alması

Yukarıda yer alan sebepler Sputnik V onay süreçlerini uzatan en önemli neden olabilir. Brezilya’nın son dönemde ABD yanlısı davranışları nedeniyle de ANVISA’nın böyle bir beyanda bulunduğu söyleniyor. Özellikle Rus ilaç endüstrisi Sputnik’in onaylanmasının ardından ciddi bir gelir elde edecek. Bu da Rus ekonomisi için harika bir haber anlamına geliyor.

Anlaşıldığı kadarıyla yaşanan bu gerilim aşı konusunda bazı problemlere neden oluyor. Sinovac içinde benzer açıklamaları yapan ülkelerin şimdilerde Sinovac aşısını kullanıyor olması da ironik olarak nitelendiriliyor. Kısacası pandemi döneminde Sputnik V, aslında siyasi rant uğruna heba oluyor olabilir.

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