Türkiye, Yerli ve Milli Elektrikli Scooter Üretecek

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli scooter üreteceğini açıkladı. Bugün 3 milyon civarında vatandaşın elektrikli scooter kullandığını söyleyen Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu konuyu önemsediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemlerde giderek daha da popüler hale gelen elektrikli scooter araçları ile ilgili yerli ve milli girişimin başlatıldığını duyurdu. Türkiye'de 35 bin civarında elektrikli scooter bulunduğunu söyleyen Karaismailoğlu, yerli ve milli scooterlar için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Mobil araçlar ve scooterlar ile ilgili bir programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki araç sayısının son 18 yılda yüzde 160 arttığını açıkladı. Bu yıl itibarıyla 23 milyon 650 bini aşkın aracın bulunduğunu söyleyen Karaismailoğlu, vatandaşların alternatif arayışlarında olduğunu sözlerine ekledi. Karaismailoğlu'na göre Türkiye genelinde 3 milyon vatandaş, elektrikli scooter kullanımını benimsemiş durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak mobilite kavramını önemsediklerini ifade eden Karaismailoğlu, bu kavramın milli ulaşım ve altyapı politikaları içinde çok önemli bir yerinin olduğunu açıkladı. Bu bağlamda özellikle de şehir içi ulaşımlarda yeniliklerin yaşanmaya başladığını ifade eden bakan, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve drone gibi araçların varlıklarının hissedilmeye başladığını ifade ediyor.

Vatandaşların özellikle de COVID-19 salgını sürecinde mikro mobilite araçlarına yöneldiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu tür araçlar üzerinde detaylı çalışmalar yürüteceklerini, vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için çalışacaklarını açıkladı. Bu bağlamda paydaşlarla bir araya gelerek toplantılar düzenlediklerini söyleyen Karaismailoğlu, yapılan toplantılarla da mikro hareketlilik istemi eylem planını tamamladıklarını, en kısa sürede de hayata geçireceklerini söyledi.