Kabul etsek de etmesek de bir deprem ülkesiyiz. Maalesef bunu yakın geçmişte pek çok kez gördük. Büyük İstanbul depreminin her an gerçekleşeceğinden bahsedilen bu günlerde, Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlere yakından bakalım ve hatırlayalım ki bir daha bu tür büyük felaketler yaşanmasın.

Ufak tefek kırıkları saymazsak bile ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi üç büyük fay hattı bulunuyor. Yani kabul etsek de etmesek de, önlem alsak da almasak da Türkiye bir deprem ülkesi. Ancak maalesef bu gerçeği yalnızca yıkıcı depremler ve sonrasında yaşanan büyük felaketler ile birlikte hatırlamak zorunda kalıyoruz.

Deprem için alınacak önlemler, sorumlular, suçlular ayrı bir yazının konusu. Ancak bu tür detayları bilmeden önce yaşadığımız yıkıcı deprem felaketlerini hatırlamalıyız. Hatırlamalıyız ki bir daha böyle felaketler yaşanmaması için en azından bireyler olarak önlem almaya çalışalım. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketlerine ve geride bıraktıkları kayıplara gelin yakından bakalım.

Ülkemizde yaşanan en yıkıcı 8 deprem:

1939 Erzincan Depremi - 7.9

1976 Çaldıran Depremi - 7.5

1999 Gölcük Depremi - 7.4

1999 Düzce Depremi - 7.2

2003 Bingöl Depremi - 6.4

2011 Van Depremi - 7.2

2020 Elazığ Depremi - 6.8

2020 İzmir Depremi - 6.6

1939 Erzincan Depremi

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ilk büyük felaketlerden olan Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939 tarihinde yaşandı ve 7.9 şiddetindeydi. Yalnızca ülkemizde değil, dünyada yaşanan en büyük depremlerden biri olarak kaydedilen bu depremde 33 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 bin vatandaşımız yaralandı, 116 binden fazla bina hasar gördü ve büyük bir maddi kayıp oluştu.

1976 Çaldıran Depremi

24 Kasım 1976'da meydana gelen Çaldıran Depreminin merkezi Van’ın Muradiye ilçesi oldu. Saat 12.22’de gerçekleşen deprem, 7.5 büyüklüğündeydi. Hava sıcaklığının -17’ye kadar düşmesi ile birlikte bu depremde 3 bin 840 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 10 bine yakın bina hasar gördü. Bölgedeki nüfusu ve bina sayısını göz önüne alırsak bu rakamlar gerçekten korkunç bir tablo çiziyor.

1999 Gölcük Depremi

Ülkemizde yaşanan en büyük depremlerden biri olan Gölcük Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana geldi. Gölcük merkezde saat 03:02’de başlayan 7.4 şiddetindeki deprem tam 45 saniye sürdü. İstanbul’da, Ankara’da hatta İzmir’de ve tüm Marmara bölgesinde hissedilen deprem, ülkemizde yaşanan en uzun deprem olarak kayıtlara geçti.

Böyle büyük bir şiddette, böyle uzun bir süre yaşanan depremin sonuçları maalesef gerçek bir felaket oldu. Resmi rakamlara göre 17 bin 118 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 25 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Yüzbinlerce ev ve iş yeri hasar gördü. Konu hakkında 2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu ise ölüm rakamlarını 18 bin 373 olarak güncellemiştir.

1999 Düzce Depremi

17 Ağustos 1999 tarihindeki Gölcük Depreminde yaşanan fay kırılmaları nedeniyle oluşan Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana geldi. Saat 18.57’de yaşanan deprem 7.2 büyüklüğündeydi, tam 30 saniye sürdü ve Ukrayna dahil geniş bir alanda hissedildi.

Düzce Depreminde 894 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2 bin 679 vatandaşımız ise yaralandı. 1999 yılında yaşanan bu iki depremin maddi sonuçları da bir hayli büyük oldu. 20 bine yakın ev ve iş yeri Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı olarak kaydedildi.

2003 Bingöl Depremi

1 Mayıs 2003 tarihinde, saat 03.27’de meydana gelen Bingöl Depremi 6.4 şiddetindeydi. Depremde 176 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 625 bina çöktü. Deprem sırasında hasar alan ve daha sonra çöken bir yatılı okulda ise 84 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

2011 Van Depremi

Ülkemizin doğusunu etkileyen en büyük depremlerden biri olan Van Depremi'nde aslında iki farklı depremin etkisi hissedildi. İlki 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.40 sıralarında 7.2 şiddetinde yaşandı. İkincisi 9 Kasım 2011 tarihinde saat 21.20 sıralarında 5.6 şiddetinde yaşandı.

Van şehir merkezine oldukça yakın bölgelerde meydana gelen bu iki depremde 601 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 bine yakın vatandaşımız yaralandı ve 252 vatandaşımız ise görevlilerin çabaları ile enkazdan sağ çıkarıldı. Yaşanan maddi kayıp ise bir hayli büyük oldu.

2020 Elazığ Depremi

24 Ocak 2020 tarihinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyüne yakın bir noktada saat 20.55’te meydana gelen Elazığ Depremi 6.8 şiddetindeydi. 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde, görevlilerin çabaları ile 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Maddi kayıp ise oldukça büyüktü.

2020 İzmir Depremi

Deniz kabarmasına bile şahit olduğumuz İzmir Depremi, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem, 6.6 büyüklüğündeydi. 116 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binden fazla vatandaşımızın yaralandığı deprem sonrası bazılarının şiddeti 4’ün üzerinden olan 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ülkemizde büyük felaketlerle sonuçlanmış depremleri listeledik. Ancak tek bir vatandaşımızın ölmesi bile bizim için gerçek bir felaket kabul edilmeli, tarihten ders çıkarılmalı ve kimin ne yapması gerekiyorsa bir an önce yaparak artık bu tür felaketlerin önüne geçilmeli.