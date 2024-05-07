Türkiye Sokaklarında Görenin Dönüp Bir Daha Bakacağı Cesurlukla Patavatsızlık Sınırında Dolaşan Reklamlar

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Cesurca hazırlanmış reklamlar herkesin ilgisini toplamayı başarıyor. Ancak bazı reklamalar var ki cesur olayım derken âdeta bir faciaya dönüşüyor. Bu içerikte ülkemizde yapılan tatsız sokak reklamlarını inceleyeceğiz.

Kıvrak zekâların ürünü olan reklamlar bir de cesaretle buluştuğunda ortaya gerçekten çok korkusuz işler çıkabiliyor. Fakat cesurluğun dozunu ayarlayamadığınızdaysa sonuç âdeta bir felakete dönüşerek tatları kaçırıyor.

Cesur ve korkusuz olmakla itici olmak arasındaki ince çizgiyi tutturamayan bu reklamlardan bazılarına göz atmaya başlayalım.

Atlasjet'in yaptığı bu cüretkâr reklamlar ile başlayalım.

reklam

"Anamı karıştırma!" dedirtecek türden bir slogan olmuş gerçekten.

reklam

Marka bu sloganı oldukça beğenmiş olacak ki, yalnızca sitesinde değil reklam panolarında da bu sloganı kullanmış...

Digiturk tarafından, erotik filmler için yapılan bu reklam afişi de şok etkisi yaratacak cinsten.

reklam

Pozisyon esprisinin ardından sizleri Domalan Belediyesine doğru bir yolculuğa çıkartıyoruz.

reklam

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı bir mahalle olan Domalan, daha sonra ismini değiştirerek Yeşilöz adını almış. 

Acaba neden?

Görünce iştah kapatacak bir reklam afişiyle devam ediyoruz.

reklam

"Bizimkini yediniz mi?" olayı kebapçı ve pidecilere özel bir durum herhalde... 

reklam

Löp Löp kokoreç tarafından yapılan bu açık hava reklamına yapacak bir yorum dahi bulamadık. Bu kadar da cesur olmasak mı?

reklam

Oldukça korkusuz ve meydan okuyan bir mağaza herhalde. Neyse, donumuza kadar almalarından iyidir diyelim.

reklam

En iyisini sona sakladık. Bu reklam ajansı yaptığı çalışmayla "baskı" konusunda iddialı olduklarına bizi inandırdı!

reklam

Bu içeriğimizde, cesaretleri ve cüretkârlıklarıyla öne çıkmayı hedefleyen reklam çalışmalarını derledik. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce reklam konusunda bu kadar ileri gitmek iyi bir strateji mi?

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