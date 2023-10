Geçmişten günümüze film yapım şirketleri, sokaklarda yaptıkları yaratıcı viral reklamlar sayesinde sıkça konuşulmakta. Bazı örneklerin yaratıcılığını gördükten sonra keşke bizde de olsa diyeceksiniz.

Şüphesiz ki dizi ve film sektöründe en çok konuşulan şeylerden biri de büyük firmaların kendine has reklam tarzları. Zaman zaman internet âleminde önümüze düşen "Bunu nasıl düşünmüşler ya!" dedirten eşsiz reklamları içeriğimizde topladık.

Harika marketing teknikleri sayesinde özellikle son dönemlerde izleyicilerin ilgisini çekmiş o reklamlar:

Bu listeye tabii ki de Barbie reklamıyla başlamazsak olmazdı. Zira birkaç ay önce gördüğümüz tek şey bu reklamlardı.

Tamamen CGI kullanılarak yapılan bu Barbie reklamı, Burj Khalifa'nın yanında durarak internet aleminde büyük ses getirmişti. Her ne kadar Barbie reklamlarından bir zaman sonra gına gelse de hakkını vermek lazım ki çok iyi kampanya yürütmüşlerdi.

Geçtiğimiz senelerde kendinden sıkça söz ettiren Game of Thrones da epey başarılı bir reklam kampanyasına imza atmıştı.

"Ak Gezenlerle karşılaşmanız durumunda camı kırın" yazısıyla İsveç'te eşsiz bir reklam yapan HBO, sosyal medyada çokça konuşulmuştu. En azından Ak Gezenlerle karşılaşmamız durumunda nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz artık!

HBO'nun ilk başarılı reklam kampanyası Game of Thrones değildi, The Sopranos dizisi için de sıra dışı bir fikri hayata geçirmişlerdi.

Kabul edelim ki fikirleri oldukça sıra dışı ancak biraz ürkütücü...

HBO sadece geçmişte değil, günümüzde de sıkça konuşulan reklam kampanyaları yürütmüştü.

Game of Thrones evreninde geçen House of The Dragon dizisi için 3D bilboard reklamı veren HBO, görenlerin âdeta aklını başından aldı.

Tabii HBO bunu House of The Dragon dizisi için ilk kez yapmıyor; konu bu evren olunca yaratıcılığını sonuna kadar zorlayan reklam ekibi, yine aynı şekilde adından çokça söz ettirdi.

Bu kadar HBO yeter, biraz da Netflix'in yürüttüğü başarılı reklam kampanyalarından devam edelim: Stranger Things için kendilerine has reklam tarzını yaratmaya ant içmiş ekip, bu konuda güzel bir iş başarmış.

Stranger Things hayranlarını tam kalbinden vuran bu reklamlar, diziyi izlemeyen insanların bile ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Narcos'un 3. sezonuna özel Paris'te reklam veren Netflix, hayranlarının ilgisini çekmekte başarılı olmuştu.

3. sezonun başlangıcına özel bir kum saati reklamı yapan Netflix'in bu hareketi akıllara tek bir soru getirmişti: Onun içindeki gerçek kokain mi?

2013 Warner Bros. yapımı Superman filmi ise oldukça mantıklı asansör reklamıyla zamanında sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

Her şeyiyle müthiş bir uyum yakalayan bu reklam, en yaratıcı marketing kampanyalarından biriydi. İçeride bizi Henry Cavill bekleseydi ne epik olurdu ama!

Zor Ölüm filmi için kendine has bir reklam politikası izleyen Fox reklam ajansı ise en başarılı reklam kampanyalarına imza atanlardan biri olmuştu.

2013 yılının Şubat ayında Norveç'te yayınlanan bu reklam, filmin ruhunu tam anlamıyla yaşatıyor.

Fantastik Canavarlar da yaratıcı reklam kampanyası yapanlar listesine adını yazdırmayı başaranlar arasında.

"Bir bilboard en etkili nasıl kullanılır?" sorusuna, yaptığı reklamla cevap veren film, bu bilboard reklamı sayesinde hayranlarından büyük ölçüde beğeni toplamıştı.

Ve gelelim son ama en korkunç reklam kampanyamıza... Ruhlar Bölgesi'nin korkunç şakası! Kırmızı kapının ardında ne var?

"Böyle bir reklam, Türkiye'de yapılsa ne olurdu?" diye düşünmeden edemedik. Eminiz ki birimiz ya kalpten giderdi ya da o kapının ardındaki kişiyi döverlerdi.

Dileriz ki ülkemizde de bu tarz kampanyaların varlığı daha fazla olur ve biz de dünyada yaratıcılığımızla konuşuluruz diyerek sözü sizlere bırakıyoruz. Sizin aralarından en çok beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda bekliyor olacağız...