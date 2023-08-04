Türkiye Sokaklarında İnsanların Dikkatini Çekmeyi Başarmış Birbirinden Yaratıcı Reklamlar

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Klasik televizyon reklamları, ilanlar ve benzeri reklam çeşitlerinin aksine gerilla pazarlama; tüm asiliği ve yaratıcılığı ile sokaklarda boy gösteren reklam kampanyaları ile insanların dikkatini çekmeyi amaçlayan bir yaklaşım.

Pazarlamanın asi yanı gerilla pazarlama; aslında mizah, yaratıcılık, çarpıcılık ve akılcılık gibi yaklaşımlar kullanarak ve geleneksel yöntemlere meydan okuyarak sıra dışı olmayı temel alan bir pazarlama yöntemi.

Özellikle büyük bütçeleri olmayan işletmelerin dostu olan gerilla pazarlama, zekice planlanmış yaratıcı kampanyalar ile işletmelerin ve markaların çok daha küçük bütçelerle çok daha büyük etkiler yaratmasını sağlayabiliyor.

Haydi hep birlikte ülkemizde karşılaştığımız sıra dışı gerilla pazarlama örneklerine göz atalım. Bu içeriğin birinci bölümü olan, Türkiye sokaklarında ortaya çıkan yaratıcı reklamları derlediğimiz aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz.
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Samsung, zekice bir ilan panosu konumu seçerek ezeli rakiplerine sataşmayı ihmal etmemiş.

samsung reklam

Bu reklamla Samsung, bazı rakip markaların şarj sorununa dikkat çekmek istemiş.

Yemeksepeti ise önüne altın tepside sunulan fırsatı hemen değerlendirmiş.

yemek sepeti

Yemeksepeti’nin, bu fikrin sahibine bir tepsi fıstıklı baklava ısmarlaması yakışık alırdı değil mi? Umuyoruz ki öyle bir hoşluk yapmışlardır.

Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir!

duvar reklamı

Bu reklam biraz tanıdık geldi, diyorsanız haklısınız. Aslında bu marka, Telsim tarafından yapılan ve Türkiye’nin unutulmaz reklamları arasında yer alan bir reklamın uyarlamasını yapmış diyebiliriz.

İşte o unutlmaz Telsim reklamı:

telsim

Axess, zekice bir tasarlanmış reklam ile bu argümanı en iyi şekilde anlatmış!

ilginç reklamlar

Yaratıcı bir yaklaşımla hem sözlü hem de görsel olarak bizlere ulaşmayı başaran Axess, mesajını en iyi şekilde iletmeyi başarmış.

IKEA, Bekarlar Günü'nde dersini iyi çalışarak bizleri en hassas noktamızdan vurmayı başarmış.

ikea

Netflix'in Black Mirror'ı için hazırlanan reklamlarda Türkiye'deki absürt haberler yer alıyor.

netflix reklam

Yani aslında Black Mirror'ın tam içindeyiz!

Kekstra, adına yakışır bir reklam panosu ile bizleri etkilemeyi başarmıştı.

Bu reklamlar sadece ürün satmak için değil toplumsal olaylara dikkat çekmek için de yapılıyor. İşte güzel bir örneği...

birgün gazetesi reklamı

Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan “Bu Çanta Kimin?” kampanyası da oldukça ses getirmişti.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan bu gerilla pazarlama ise toplumun kanayan yarasına dikkat çekiyordu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü için Kadıköy Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına bu sosyal sorumluluk projesini başarılı bir şekilde ele yürütmüştü.

Sizin favoriniz hangisi?
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