Türkiye Sokaklarında İnsanlara Dönüp Bir Daha Baktıran Aşırı Yaratıcı Reklamlar

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Sokaklarda gördüğümüz yaratıcı reklamlar, aslında gerilla pazarlama adı verilen ve adından da anlaşılacağı üzere oldukça radikal hamlelerle hazırlanan reklam kampanyalarını kapsayan bir stratejinin ürünü.

Sıra dışı bir yaklaşımla zekice ve cesurca hazırlanan bu reklamlar, genellikle sokaklarda karşımıza çıkıyor ve aslında işletmelerin bazen küçük bütçelerle çok büyük başarılara imza atmasını sağlayabiliyorlar.

Türkiye sokaklarında ortaya çıkan yaratıcı reklamları derlediğimiz bu içeriğimizin birinci ve ikinci bölümlerine de göz atabilirsiniz:
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Sephora, Türkiye’deki en büyük mağazasının açılışını dev bir Sephora poşeti şeklinde giydirdiği mağazasıyla duyurmuştu.

sephora

Omo’ysa geri dönüşüm vurgusu yaptığı reklam çalışmasıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.

Omo

Dev bir pipeti kaydırak şekline getirerek bir çöp kutusunun yanına yerleştirdikleri bu açık hava reklam çalışmasında marka, geri dönüşüm çağrısında bulunmuştu.

Rinso da yeni ürününü tanıtmak için bir apartmanı, lekelenmiş bir tişört olarak giydirmişti.

rinso

Benzer bir şekilde Profilo da bir zamanlar bir binayı dev bir çamaşır makinesine çevirmiş.

profilo

Signal, reklam panolarında gerçek müşterilerinin gülüşlerine yer vererek başarılı bir çalışma yapmıştı.

signal

Panolarda yer almak isteyen kişilerin Signal’in “Her Hâliyle Güzel” adını verdiği çekim alanında gülümseyerek verdiği pozları reklam panolarında paylaşan Signal, bu kampanyada pozitif bir güzellik algısı yaratmayı amaçladığını söylüyor.

Maret’se reklam panosunda konumlandırdığı dev bir sucuklu yumurtayla dikkatleri çekmeyi başarmış olmalı.

maret

DYO da bu reklamla renkleri sokaklara taşımış.

dyo

Coca-Cola'nın sevimli kutup ayısını hatırlayanınız çıkar mı? O da bir ara sokaklarda boy göstermiş.

coca-cola

Garanti, Kadıköy vapur iskelesinde Bonus için yaptığı 3D reklamıyla dikkat çekici bir çalışma ortaya koymuştu.

Yumoş’sa “Yumoş Sokak” çalışmasıyla gerilla pazarlamanın gerçekten hakkını vermişti. 

Yine Yumoş tarafından yapılan başka bir başarılı gerilla pazarlama çalışması daha:

Turkcell de "Sınav Stresi Atma Durağı" sayesinde gençleri anladığını çok iyi bir şekilde göstermiş.

McDonald’s, Boğaz'da yaptığı ışık gösterisiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başarmış ve bir takdiri hak etmişti.

Yemeksepeti’yse teslimat robotunu Akasya AVM’de faaliyete sokarak bir taşla iki kuş vurmayı başarmıştı.

Bir yandan teknolojiye adaptasyon sağlayacağının haberini veren Yemeksepeti, bir yandan da AVM’de dolaşan bu robotun tüketiciler tarafından görülmesiyle zekice bir gerilla pazarlama da yapmış olmuştu.

Sizin en beğendiğiniz gerilla pazarlama çalışması hangisi oldu?

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