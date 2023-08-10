Yaratıcılık Konusunda Vitesi 5’e Takmışlar: Araba Markalarının Klişelere Meydan Okuyarak Hazırladıkları 11 Reklam

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Araba tutkunları, kemerlerinizi bağlayın! Bu içeriğimizde, klişelere meydan okuyan araba reklamlarının derinliklerine ineceğiz.

Teknoloji ve tarzın harmanlandığı otomobil dünyasında, o kadar yaratıcı, zekice ve bazen de cüretkâr reklamlar yapılıyor ki, klişelere meydan okuyan bu reklamlar markayı seven sevmeyen herkesin ilgisini çekmeyi başarabiliyor.

Özellikle konu arabalar olduğunda markaların reklamlar aracılığıyla birbirleriyle atışmasına alışkınız, keyifle takip ettiğimiz atışmalı reklamlara ek olarak araba markaları bireysel reklamlarını da oldukça zekice tasarlamakta.

Audi'nin, rakiplerini oldukça zor durumda bırakan bu efsane reklamı ile başlayalım.

audi reklamı

Audi, çok basit ama bir o kadar da zekice olan bu reklamla, rakipleri olan Alfa Romeo, Mercedes, Volvo ve BMW'nin en iyi özelliklerini bünyesinde barındırdığı mesajını vererek "gelin ve tamamlanmış arabayı görün" diyerek en efsane araba reklamları arasına girmeyi başarmıştı.

Porsche, 1983 Le Mans yarışının sonuçlarını gösteren bu reklamla rakiplerini oldukça kızdırmış olmalı.

porsche reklamı

"Hiç kimse mükemmel değildir" mesajı ile yarışın sonuçlarını veren Porsche, oldukça alaycı bir dille rakiplerini teselli etmişti.

BMW ise "nereden nereye" diyerek tekerleğin icadının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

bmw reklamı

Bu arada, aklınıza bu reklama uygun bir fon müziği geldi mi?

Yine BMW'den oldukça zekice bir reklam. Bir tebrik hiç bu kadar can acıtmamıştı...

BMW reklamı

Rakibi Audi'yi 2006 yılında Güney Afrika'da yılın arabası seçildiği için tebrik eden BMW, tebrik mesajını "2006 yılında dünyada yılın arabası ödülünün kazananı" olarak imzalamış...

Toyota, Land Cruiser modeli için yaptığı bu reklamda vermek istediği mesajı oldukça net vermiş gibi görünüyor.

Toyota reklamı

"Land Cruiser sahiplerinin %92'si arabalarının orijinal rengini hatırlamıyor" diyen Toyota, Land Cruiser modelinin amacını daha iyi yansıtamazdı.

Ford, "şehir, ellerinde" diyerek şehrin anahtarı metaforunu çok iyi yansıtmayı başarmış.

ford

Range Rover, "resimdeki Range Rover'ı tespit edebilir misin?" diyerek farkını ortaya koymuş.

range rover

Aston Martin de tarzına yakışır cesurlukta bir reklamla karşımıza çıkıyor.

aston martin

"Diğer arabalara kıyasla daha fazla evlilik sözleşmesi ile korunuyor" mesajı ile yaptığı bu reklamda Aston Martin, farkını belli etmeyi amaçlamış olmalı.

Volvo, sağlamlık konusunda rakip tanımadığını daha iyi belli edemezdi!

volvo

Reklamda "Volvo'yu tespit edebiliyor musun?" diye soran Volvo, sağlamlık konusunda kendine ne kadar güvendiğini birkez daha ispatlamış.

Smart'tan, adına yakışacak zekilikte bir reklam çalışması gelmiş.

smart

"Her yere sığar" mesajı ile her yere park edilebileceğini göstermeye çalışan Smart'ın reklam panosu seçimi bir alkışı hak ediyor.

Yine Smart, az yakıt tükettiğine dikkat çekmek amacıyla oldukça zekice bir reklam yapmış.

smart

Bu içeriğimizde de sıra dışı araba reklamlarını derledik. Sizin favori reklamınız hangisi oldu?
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