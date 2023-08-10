Araba tutkunları, kemerlerinizi bağlayın! Bu içeriğimizde, klişelere meydan okuyan araba reklamlarının derinliklerine ineceğiz.

Teknoloji ve tarzın harmanlandığı otomobil dünyasında, o kadar yaratıcı, zekice ve bazen de cüretkâr reklamlar yapılıyor ki, klişelere meydan okuyan bu reklamlar markayı seven sevmeyen herkesin ilgisini çekmeyi başarabiliyor.

Özellikle konu arabalar olduğunda markaların reklamlar aracılığıyla birbirleriyle atışmasına alışkınız, keyifle takip ettiğimiz atışmalı reklamlara ek olarak araba markaları bireysel reklamlarını da oldukça zekice tasarlamakta.

Audi'nin, rakiplerini oldukça zor durumda bırakan bu efsane reklamı ile başlayalım.

Audi, çok basit ama bir o kadar da zekice olan bu reklamla, rakipleri olan Alfa Romeo, Mercedes, Volvo ve BMW'nin en iyi özelliklerini bünyesinde barındırdığı mesajını vererek "gelin ve tamamlanmış arabayı görün" diyerek en efsane araba reklamları arasına girmeyi başarmıştı.

Porsche, 1983 Le Mans yarışının sonuçlarını gösteren bu reklamla rakiplerini oldukça kızdırmış olmalı.

"Hiç kimse mükemmel değildir" mesajı ile yarışın sonuçlarını veren Porsche, oldukça alaycı bir dille rakiplerini teselli etmişti.

BMW ise "nereden nereye" diyerek tekerleğin icadının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Bu arada, aklınıza bu reklama uygun bir fon müziği geldi mi?

Yine BMW'den oldukça zekice bir reklam. Bir tebrik hiç bu kadar can acıtmamıştı...

Rakibi Audi'yi 2006 yılında Güney Afrika'da yılın arabası seçildiği için tebrik eden BMW, tebrik mesajını "2006 yılında dünyada yılın arabası ödülünün kazananı" olarak imzalamış...

Toyota, Land Cruiser modeli için yaptığı bu reklamda vermek istediği mesajı oldukça net vermiş gibi görünüyor.

"Land Cruiser sahiplerinin %92'si arabalarının orijinal rengini hatırlamıyor" diyen Toyota, Land Cruiser modelinin amacını daha iyi yansıtamazdı.

Ford, "şehir, ellerinde" diyerek şehrin anahtarı metaforunu çok iyi yansıtmayı başarmış.

Range Rover, "resimdeki Range Rover'ı tespit edebilir misin?" diyerek farkını ortaya koymuş.

Aston Martin de tarzına yakışır cesurlukta bir reklamla karşımıza çıkıyor.

"Diğer arabalara kıyasla daha fazla evlilik sözleşmesi ile korunuyor" mesajı ile yaptığı bu reklamda Aston Martin, farkını belli etmeyi amaçlamış olmalı.

Volvo, sağlamlık konusunda rakip tanımadığını daha iyi belli edemezdi!

Reklamda "Volvo'yu tespit edebiliyor musun?" diye soran Volvo, sağlamlık konusunda kendine ne kadar güvendiğini birkez daha ispatlamış.

Smart'tan, adına yakışacak zekilikte bir reklam çalışması gelmiş.

"Her yere sığar" mesajı ile her yere park edilebileceğini göstermeye çalışan Smart'ın reklam panosu seçimi bir alkışı hak ediyor.

Yine Smart, az yakıt tükettiğine dikkat çekmek amacıyla oldukça zekice bir reklam yapmış.

Bu içeriğimizde de sıra dışı araba reklamlarını derledik. Sizin favori reklamınız hangisi oldu?