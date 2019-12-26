İlk Yerli İlaç, Atatürk Üniversitesi’nde Üretildi

Atatürk Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları, ilk ‘yerli ilacı’ üretmeyi başardı. Üretilen bu yerli ilaç; parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerini tedavi etmek için kullanılacak.

2013 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi’nde birçok anabilim dalının destek olduğu bir bilimsel çalışma yürütülüyor. 2019 yılının son günlerinde ise bu çalışmaların meyvesini verdiği bilgisi elimize ulaştı. Çalışmada görev alan araştırmacılar; parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerini tedavi etmek amacıyla bir ilaç üretmeyi başardı. Üretilen ilacın adının ne olduğu henüz bilinmiyor ve hâlâ satışa sunulmadan önce geçmesi gereken bir dizi klinik test bulunuyor.

Üretilen yerli ilacın kullanıldığı denekler üzerinde olumlu sonuçlar elde edildiği öğrenildi. İlacın keşfinde rol oynayan bilim insanlarından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bahsi geçen yerli ilaç için Japonya ve ABD’den uluslararası düzeyde patent alındığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yerli ilacın keşfinin oldukça fazla çalışmanın ve deneyin ardından gerçekleştiğini belirtti

Çomaklı, yeni ilaç sayesinde glutamat nörotransmitter adlı kimyasallarının yüksek olduğu beyin hücrelerinin koruma altına alınabileceği açıklamasında bulundu. Çomaklı, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Tıp fakültemiz, fen fakültemiz ile veteriner fakültemizin öğretim üyelerinin yıllardır üzerinde çalıştığı bu ilaç, Türkiye’nin bitkisel kaynaklı olmayan, orijinal molekülü keşfedilmiş ilk ilacıdır, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği de ispatlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerinde değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır.”

Atatürk Üniversitesi’nde Rektör olan Çomaklı, yeni ilacın Türkiye’de üretilen ilk yerli ilaç olduğuna dikkat çekiyor. İlacın tüketiciye sunulmasından önce geçmesi gereken birkaç klinik test aşaması daha bulunuyor. Araştırmada yer alan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ilacın isminde karar kılındığını, ancak buna dair bir açıklamada bulunmak için daha erken olduğu belirtti. Klinik testler tamamlandığında ise Türkiye’nin ilk yerli ilacı satışa sunulacak.