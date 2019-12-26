Yerli otomobil için geri sayım sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun kurumsal iletişim ve sosyal medya işlerini "desiBel Ajans"a verdiği duyuruldu. desiBel Ajans, uzunca bir süredir Türkiye'nin önemli kurumlarına benzer hizmetler veriyor.

Türkiye için 27 Aralık tarihi, çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü yarın, Türkiye olarak uzunca bir süredir beklediğimiz yerli otomobil ile tanışma imkanı bulacağız. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hazırlanan ve SUV tipinde olacak olan yerli araç, yarın itibarıyla tanıtılacak ve tüm Türkiye, ilk yerli otomobilinin hem nasıl bir tasarıma sahip olacağını hem de fiyatının ne kadar olacağını öğrenme imkanı yakalayacak.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), aslında birkaç şirketin birleşmiş hali. TOGG'u oluşturan şirketler ve kurumlar arasında Zorlu, Turkcell, BMC, Kök, Anadolu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bulunuyor. Güçlerini birleştiren şirket ve kurumlar, bir süredir yerli otomobil üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlardı ve yarın, bugüne kadar yapılmış olan tüm çabaların ilk meyvesi alınmış olacak.

Şimdiyse TOGG ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TOGG, tüm kurumsal iletişim ve sosyal medya hesaplarının yönetimini "desiBel Ajans" isimli bir firmaya verdi. Bundan sonra TOGG'un, dolayısıyla da yerli otomobilin sosyal medya ve kurumsal iletişim işleri, desiBel Ajans aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki kim bu desiBel Ajans?

desiBel Ajans, Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren ve alanında uzmanlaşmış bir kurum. Şirket, şu an için aktif olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sabancı Holding, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Riot Games, Siemens, Huawei, GarantiBBVA, Kredi Kayıt Bürosu, Çimsa, Atasay, Koton, Profilo, Tarım ve Orman Bakanlığı, Puma ve Tetra Pak gibi kuruluşların kurumsal iletişim ve sosyal medya işlerini üstlenmiş durumda.