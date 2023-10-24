Türkiye'de hızlı internet hizmetinde son durum ne? Öğrenciler ve öğretmenler gibi gruplar için hızlı internet neden önemli? TurkNet bu ihtiyaçlara yönelik ne gibi hizmetler sağlıyor? Hepsini TurkNet CEO'su Cem Çelebiler'e sorduk. Cevaplar için okumaya devam edin!

Hızlı ve kesintisiz internete erişim çağımızda tabii ki herkes için kritik bir ihtiyaç. Yeni eğitim öğretim döneminin başladığı bu dönemde akla gelen öncelikli grup ise tabii ki öğrenci ve öğretmenler.

İnternet artık eğitimin ayrılmaz bir parçası ve hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin internete hızlı ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi eğitimin kalitesini ve bilgiye erişimi büyük oranda etkiliyor. Biz de tüm bunları düşünerek bu konudaki genel durum hakkında bilgi almak istedik ve TurkNet CEO'su Cem Çelebiler'e bu konuda bazı sorular yönelttik.

Yüksek hızlı internetin herkes için önemli olduğunu biliyoruz. Fakat sizce özellikle eğitimdeki önemi nedir?

Günümüzde, yüksek hızlı internet hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin vazgeçilmez bir ihtiyacı. Özellikle, COVID-19 pandemisiyle birlikte eğitimin dijital ortama aktarılması, yüksek hızlarda interneti eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına destek olurken öğretmenler de bu sayede öğretim süreçlerini iyileştirebiliyor.

Örneğin, öğrenciler eğitim materyallerini, videoları veya bulut tabanlı hazırladıkları sunumları hızlı bir şekilde indirebilmek için yüksek hızlı internetin avantajlarından yararlanabilirler. Ayrıca, projelerini ve ödevlerini bulut tabanlı sistemlere yüklemek istediklerinde de yüksek hızlı internet bu işlemi hızlandırarak öğrencilere zaman kazandırır. Kısacası hızlı yükleme ve indirme, öğrencilerin çalışmalarını kolayca paylaşmalarına ve arkadaşları ile video konferans gibi çeşitli dijital platformlar aracılığıyla iş birliği yapmalarına yardımcı oluyor.

Son dönemde, öğrencilerin disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmelerine, yeni nesil eğitim yaklaşımlarıyla bilgi ve beceri kazanmalarına olanak sağlayan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) uyumlu içerikler ve bu amaçla yürütülen çalışmalar da önemli ölçüde artmış bulunmakta. Bu tür içerikler öğrencilere ezberden uzak bir şekilde araştırma yapma ve sorgulama becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Ancak bu yaklaşım da hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısını gerektiriyor.

Sonuç olarak internet hızı öğrencilerin başarısını etkileyebiliyor. Yüksek hızlı internet ise çevrim içi kaynaklara hızlı erişim sağlayarak öğrencilerin daha verimli çalışmasına ve dijital eğitim kaynaklarından tam anlamıyla faydalanmalarına olanak tanıyor. Biz TurkNet olarak, Türkiye’nin birinci sınıf bir interneti hak ettiği inancıyla kendi almak istediğimiz internet hizmetinin ötesini sunmayı misyon edindik.

Bu sebeple herkese altyapısının izin verdiği en yüksek hızda interneti, taahhütsüz, kotasız ve erişilebilir makul fiyatlarla sunuyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimiz de en çok önem verdiğimiz abone gruplarımızdan. Ev ve okullarda bilgi ve eğitime eşit şartlarda, makul fiyatlarla erişebilmeleri için hem öğrencilere hem öğretmenlere özel çözüm ve kampanyalar sunuyoruz.

Öğrenciler ve öğretmenler internette vakitlerini nasıl geçiriyorlar? Elinizde buna dair veriler var mı? Bu sorunun cevabı aslında bize hem öğrenciler hem de öğretmenler için hızlı ve kesintisiz internet neden önemli olduğunu da daha iyi açıklayacaktır…

Öğrenciler, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için bilgiye hızlı ve kesintisiz erişim sağlamayı istiyorlar. Çevrim içi öğrenme platformlarına sorunsuzca bağlanabilmenin, canlı derslere katılabilmenin, öğrenme materyallerini anında ulaşabilmenin ve etkileşimli içerikleri kullanabilmenin önemi, öğrenciler için her geçen gün daha da artıyor.

İyi bir internet deneyimi, öğrencilere olduğu kadar öğretmenler için de önemli avantajlar sunuyor. Öğretmenler, dijital dönüşümden faydalanarak öğretim süreçlerini en verimli hale getiriyorlar. Ders materyallerini hazırlarken, öğrencilerin gelişimini takip ederken veya çevrim içi öğretim araçlarını kullanırken yüksek hızlı bir internet bağlantısı olmazsa olmaz bir noktaya geliyor.

Bugün, kullanıcılarımızın %45’e yakını öğrencilerden oluşuyor ve diğer kullanıcılarımıza kıyasla dijital dünyada çok daha aktif bir şekilde yer alıyorlar. Örneğin öğrenciler, çevrim içi eğitim kaynaklarını daha yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Yazılı ifade becerilerini geliştiren Grammarly, öğrenciler arasındaki en popüler uygulama olarak öne çıkıyor. Diğer abonelere göre öğrenciler Grammarly’yi %11 oranında daha fazla kullanıyor. Öğrencilerin aktif olarak kullandıkları uygulamalar arasında Udemy %7 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncülük ise Eba’ya ait.

Ayrıca öğrenciler için Skype ve Zoom gibi çevrim içi toplantı platformları da vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Bu platformlar, öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirirken aynı zamanda öğretmenlerin de öğrencilerle daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilerimiz bu toplantı platformlarını diğer abonelerimize göre %10 daha fazla kullanıyorlar. Zoom, öğrenciler arasında en çok tercih edilen platform olup diğer abonelere göre %11 oranında daha fazla kullanılıyor. Hatta öğrenciler Zoom’da normal ders saatlerinden daha fazla zaman geçiriyorlar.

TurkNet’li öğrencilerin diğer abonelere kıyasla çevrim içi oyunları %18 daha fazla oynadığını ve yapay zeka uygulamalarını yoğun bir şekilde kullandıklarını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz son zamanların en gözde platformlarından biri, ChatGPT. Öğrencilerimiz ders çalışmak ve ödevlerine yardımcı olması gibi çeşitli nedenlerle ChatGPT’yi diğer abonelerimize kıyasla yaklaşık %7 oranında daha çok kullanıyorlar.

Kabul edelim ki, artık her birimiz dijital dünyanın bir parçasıyız. Dijital ortamlarda vakit geçirmeyi, paylaşım yapmayı seviyoruz. Bu noktada dijital dünyada doğru bilgiyi analiz etmek, bulmak ve ayırt edebilmek çok önemli bir yetenek haline geliyor. Her öğrenci aynı zamanda bir dijital okur yazar olmalı ve bu yeteneklere sahip olmalı. Bunun için de teknolojiyi çok iyi kullanıyor olmak lazım.

Öğrencilerimizin teknoloji kullanımı diğer abonelerimize göre %17 daha fazla. Bir diğer verimiz ise download hızında kendini gösteriyor. İndirme hızı öğrencilerimiz için oldukça değerli. Öğrenciler diğer abonelerimize kıyasla ortalama 31 Mbps’lik daha fazla indirme yapıyorlar.

Kısacası tüm dijital platformların etkili ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için yüksek hızlı internet büyük önem taşıyor. Ülkemizin yeni nesil operatör şirketlerinden biri olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dijital dünyanın sunduğu bu fırsatları en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı oluyoruz.

TurkNet’in öğrencilere ve öğretmenlere yönelik, bilgiye erişim noktasında sağladığı çözümler ve bahsettiğiniz ürünler neler?

Gençlere, dünya standartlarında yüksek hızlı internete erişim fırsatı sunarak her birinin diğer ülkelerdeki yaşıtlarıyla eşit imkanlara sahip olmalarını sağlıyoruz. Tamamen kendi altyapımız üzerinden sunduğumuz fiber internet hizmeti TurkNet GigaFiber ile eğitimde yüksek hızlı internete olan ihtiyacı karşılıyoruz. Hizmet ağını her geçen gün genişlettiğimiz TurkNet GigaFiber ile öğrencilerin ve öğretmenlerin yüksek hızlı internetin avantajlarından tam anlamıyla yararlanmalarını sağlıyoruz.

1.000 Mbps'ye kadar hızlı TurkNet GigaFiber, şu an sınırlı bir süre için yeni katılan abonelere ilk 6 ay 299,90 TL yerine sadece 199,90 TL ile sunuluyor ve kullanıcıların abonelikleri boyunca modem kullanımı da ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğretmen ve öğrenciler TurkNet GigaFiber altyapısında değilseler bile ilk ay %50 indirim fırsatından yararlanabiliyorlar. TurkNet GigaFiber ile gençlere ve eğitimcilere yüksek hızlı, sınırsız bir internet hizmeti sağlayarak evlerinde dünya standartlarında bir internet deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Şu an itibarıyla 25 teknoparkla başarılı iş birlikleri yürütüyoruz ve hedefimiz 2024 sonuna kadar bu sayıyı 44’e çıkarmak. Ayrıca kuluçka merkezleri içerisinde oluşturduğumuz, “Giga Kuluçka Merkezi” ile fikirlerini geleceğe taşımak isteyen firmalara teknoloji geliştirmeleri için ücretsiz internet sağlıyoruz.

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerle 5 farklı ilde 10 farklı teknoparkta markaları ve girişimcileri bir araya getirdik. Sadece yüksek hızlı internet sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kurumsal network gücümüzü gençler ve teknoloji üretenler için kullanarak inovasyon ve iş birliği alanlarında önemli adımlar attık.

Gurur duyduğumuz bir başka başarı da tüm Türkiye’de Robert Koleji ve MEF okulları dahil olmak üzere birçok okula hizmet sunmanın yanı sıra Ulaknet üzerinden 129 devlet üniversitesinin internet ihtiyacını karşılıyor olmamız. Bu, ülkemizin genç yeteneklerinin teknolojiye erişimini desteklemek için yaptığımız katkının değerli bir parçası.

Diğer taraftan altyapı yatırımlarımızı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere odaklıyoruz. “Herkes için yüksek hızlı internet” prensibiyle, öğrencilerimize çok daha makul fiyatlarla yüksek hızlı internet sunuyoruz. Öğrencilerimiz ailelerinin yanına döndüklerinde isterlerse internet hizmetlerini dondurabiliyor ya da iptal edebiliyorlar. Aynı zamanda TurkNet mobil uygulamamız ile istedikleri yer ve zamanda internet kullanımlarını görebiliyor, faturalarını ödeyebiliyor ve hatta dilerlerse arkadaşlarını da TurkNet’li yaparak daha çok kazanıyorlar.

Biliyorsunuz TurkNet’te taahhüt yok, kota yok, cayma bedeli yok. İnsanlar internetlerini diledikleri gibi kullansınlar ve memnun kalmadıkları zaman iptal etsinler istiyoruz. Bu yüzden TurkNet doğası gereği özgür.

Örnek vermek gerekirse hem mevcut abonelerimize hem de yeni kullanıcılarımıza 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı sunduk. Bu fırsatla birlikte kullanıcılarımız internet hizmetlerinin fiyatını 12 ay boyunca sabitleyerek hem aylık faturalarını düşürüyor hem de olası fiyat değişikliklerinden etkilenmiyorlar.

Anlattığınız bu fırsat da bir nevi taahhüt vermek değil mi?

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile kullanıcılarımıza eşsiz bir fırsat sunuyoruz. Bu fırsat kullanıcılarımızın internet faturasını 12 ay boyunca sabitleyerek bu süre içerisinde olası değişikliklerden etkilenmemeleri anlamına geliyor. Hep olduğu gibi diledikleri zaman memnun kalmadıkları takdirde hizmetlerini iptal edebiliyor ve hatta kullanmadıkları ayların parasını iade alabiliyorlar. Bu muhteşem bir özgürlük.

Taahhüt konusu tüketiciler açısından epey tartışmalı ve zorlukları olan bir konu. Denklemin diğer tarafında bulunan biri olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce de taahhütsüz internet tüketicilere mutlaka sunulması gereken bir özgürlük mü?

Evet, kesinlikle. Taahhütsüz internet kullanımı, kullanıcılara gerçek bir özgürlük alanı sunuyor. Kullanıcılar herhangi bir bağlayıcı sözleşme olmadan internetlerini diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Bu esneklik sayesinde memnun kalmadıkları takdirde bir cayma bedeli olmadan hızla aldıkları internet hizmetini sonlandırabiliyor ve böylelikle kontrolün tamamen kendilerinde olduğu diledikleri bambaşka bir seçeneğe yönelebiliyorlar.

Ne yazık ki, günümüzde özellikle ekonomik koşulların değişkenliği ve artan enflasyon gibi faktörlerle birlikte taahhüt, fiyat garantisi gibi algılanıyor. Oysa birçok insan taahhüt altına girdiğinde cayma bedeli ödemek ve mevcut alınan hizmetten memnun kalmasa dahi çıkmakta zorlandığı için bu taahhüt altında sıkışıp kalabiliyor.

Özellikle öğrenciler için artan kira maliyetleri, mezuniyet sonrasında ailelerinin yanına dönmek istemeleri ve diğer yaşam giderleri nedeniyle ev değiştirme ihtiyacı doğabiliyor. Ancak taahhüt altında bulunan bir internet hizmeti, bu değişikliği kolayca yapmalarını engelleyebilir ve ek maliyetlerle karşılaşmalarına neden olabilir.

Türkiye'deki internet hızı şu anki durum itibarıyla nasıl seyrediyor? TurkNet, bu alanda hangi yatırımları gerçekleştiriyor veya yapmayı planlıyor?

Küresel çapta en çok tercih edilen hız testi platformu Speedtest, yakın zaman önce 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de sabit internet için sağlanan ortalama indirme hızı 36.92Mbps, yükleme hızı ise 8.30 Mbps olarak belirlendi. TurkNet olarak, 64.31 Mbps indirme hızıyla Türkiye ortalamasının ötesine geçerek, en yüksek indirme hızı sunan sağlayıcı olarak zirveye oturduk.

Ayrıca, rakiplerimize kıyasla sadece 13 milisaniye gecikme süresiyle, sabit internette en düşük gecikme süresi sunan sağlayıcılar arasında ilk sırada yer aldık. Kullanıcılarımızın yüzde 80.6’inin en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde ettiği en iyi skoru gösteren Türkiye’deki en yüksek tutarlılığa sahip markayız.

Türkiye'de internet hızı da son yıllarda önemli bir iyileşme gösterdi. Özellikle fiber internet altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcılar daha yüksek hızlara erişim sağlayabiliyorlar. TurkNet olarak, bu hız artışının öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımlarımızı sürekli olarak artırıyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla kişiye yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için çalışıyoruz.

Altyapımızı genişletiyor, daha fazla bölgede hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda mevcut altyapımızı güçlendiriyor ve teknolojik altyapımızı en son teknolojilere uyumlu hale getiriyoruz.