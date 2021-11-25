TURKOVAC İçin Acil Kullanım Onayı Başvurusu Yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin geliştirmekte olduğu yerli aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını açıkladı. Koca, aşının yıl bitmeden genel kullanıma sunulacağını umduklarını belirtti.

Türkiye’nin uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği ve gönüllüler üzerinde test ettiği yerli aşı TURKOVAC için bugün önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Fahrettin Koca, açıklamasında “Yerli COVID inaktif aşımız TURKOVAC, bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir.” ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte TURKOVAC’ın yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesini ümit ettiklerini söyledi. TURKOVAC’la ilgili son olarak hücreden aşıya kadar her aşamasının ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirildiğini, aşının ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilediğini ifade etti.

Ülke genelinde SMA taramaları başlıyor:

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık iki ay önce evlilik öncesinde tüm çiftlere ücretsiz SMA test programının başlatılacağını duyurmuştu. 81 ilde başlayacak olan bu uygulamayla ilgili de konuşan Fahrettin Koca, hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Koca, ülke genelinde yılbaşından önce taramaların başlayacağını, 2022 yılında SMA taramasında hedefin %90 olduğunu açıkladı.