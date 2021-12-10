Türksat 5B Uydusunun Fırlatma Tarihi Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün yaptığı açıklamada Türksat 5B uydusunun 19 Aralık'ta SpaceX tarafından fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, uydu hakkında da bilgiler verdi.

2021 yılının başında Elon Musk’ın başında olduğu SpaceX şirketi, yılın ilk görevini Türkiye’nin Airbus ortaklığıyla geliştirdiği haberleşme uydusu Türksat 5A’yı fırlatarak gerçekleştirmişti. Bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete giren Türksat 5A uydusunun ardından eylül ayında Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A’nın da 2023’ün ilk çeyreğinde SpaceX tarafından fırlatılacağı açıklanmıştı.

Uzay görevlerinde geliştirdiği teknolojiler sayesinde maliyetten fazlasıyla tasarruf edilmesini sağlayan SpaceX ile Türkiye’nin ortaklığı, bugün yeni bir açıklamayla da ortaya kondu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın açıklamasında bir sonraki uydumuz Türksat 5B hakkında bilgi verdi.

Türksat 5B, 19 Aralık’ta SpaceX tarafından fırlatılacak

Karaismailoğlu, yakın bir zaman önce Türksat 5B haberleşme uydusunun Airbus tesislerinden teslim alındığını, 29 Kasım’da Fransa’dan ABD’ye sevk edildiğini açıkladı. Ardından Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58’de SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını açıkladı.

Her SpaceX görevi gibi Türksat 5B görevi de canlı olarak izlenebilecek.

Ka-Bant kapasitesi 15 kat artacak

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun Türkiye’ye uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracağını açıkladı. Bakan, yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacağını belirttiği Türksat 5B’nin sabit sınıf uydulara göre de 20 kat daha fazla verimli olduğunu belirtti. Yeni uydunun Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacağını da ekledi.

Türksat 5B, ilk yerli tasarlanan ekipmanlara da yer verecek

Yapılan açıklamaya göre Türksat 5B, ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanını kullanacak. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak. Türksat 5B, 35 yılı aşkın hizmet verecek ve denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yer alacak.