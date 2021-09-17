Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapılan görüşmeler neticesinde SpaceX ile anlaşıldığını ve Türksat 6A'nın, Falcon 9 ile uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Türkiye bir süredir uzay ve uydu teknolojilerine çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu bağlamda; üzerinde çalışılan projelerden bir tanesi de Türksat 6A olarak isimlendirilen uydu. 2022 yılının sonunda tamamlanıp, 2023 yılında da uzaya fırlatılması beklenen uydu, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olarak kayda geçecek.

Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A'ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu uydunun uzaya fırlatılması için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile anlaşıldığını duyuran Karaismailoğlu, SpaceX'in bu işlemi Falcon 9 roketi ile gerçekleştireceğini söyledi. Türksat 6A'nın fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluluğunda olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, yapılan anlaşmanın doğrudan fırlatıcı firma ile yapılmış ilk sözleşme olduğunu vurguladı.

"Test aşamasına geçildi"

Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak.

Çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD’de yerleşik SpaceX firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (SpaceX) firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir."