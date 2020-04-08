Twitch, Çıplaklık Konusunda Kurallarını Güncelledi

Amazon’un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, çıplaklık konusunda topluluk rehberini 'aylar süren çalışmanın' ardından değiştirdi. Twitch’in yeni değişiklikleri arasında oldukça dikkat çeken noktalar var.

Çevrimiçi yayın platformları arasında en popüler olanlardan biri de hiç şüphe yok ki Amazon’a ait olan ve genelde oyun yayıncılığıyla özdeşleşen Twitch platformu. Twitch’in çıplaklık konusundaki topluluk rehberleri güncellendi.

Firmadan yapılan açıklamada, çıplaklık ve kılık kıyafet konusundaki topluluk rehberlerinin 'aylar süren çalışmayla topluluğa uygun şekilde güncellendiği' ifadesi yer aldı. Artık rehber, daha geniş kapsamlı ve içinde daha fazla istisna barındırıyor.

Twitch, içeriğe göre değerlendirme yapıyor:

Firmanın yaptığı güncellemeye ilişkin yayınladığı blog yazısında bazı detaylar öne çıkıyor. Tarihsel olarak baktığımızda Twitch’in olayları duruma ve içeriğe göre ele aldığını belirten platform, bu bilginin yayınların içerikleri konusunda insanlara yeterince açık yönlendirme yapmadığını söyledi.

İnsanlardan gelen bildirimlerden yola çıktıklarını belirten Twitch yetkilileri, daha şeffaf olmak adına topluluk rehberlerini güncellediklerini açıkladı. Platform, geçmişte pek çok cosplay sanatçısını ve içerik üreticisini çıplaklık nedeniyle banlamıştı. Güncelleme öncesinde rehberlerde çok muğlak ifadeler kullanmakla ve belirsizlikle suçlanan Twitch, kuralları böylece güncellemiş oldu. Yeni kurallar daha detaylı ve daha keskin çerçeveler çizecek şekilde düzenlendi.

Yeni Twitch kuralları:

Yeni Twitch standartları rehberinde yapılan değişiklikler şöyle:

Yayıncıların tamamen ya da kısmen çıplak olmalarına izin vermiyoruz; buna cinsel organlarının ya da kalçalarının gözükmesi de dâhil. Cinsel organların hatlarının, üstleri kapalı dahi olsa belli olmasına izin vermiyoruz. Reşit olmayan kişilerin kısmen ya da tamamen çıplak şekilde yayınlanmaları, içerikten bağımsız olarak yasaktır.

olmalarına izin vermiyoruz; buna cinsel organlarının ya da kalçalarının gözükmesi de dâhil. Cinsel organların hatlarının, üstleri kapalı dahi olsa belli olmasına izin vermiyoruz. Reşit olmayan kişilerin kısmen ya da tamamen çıplak şekilde yayınlanmaları, içerikten bağımsız olarak yasaktır. Kendini kadın olarak tanımlayan kişilerden göğüs uçlarını kapatmalarını istiyoruz. Açık korselere izin vermiyoruz. Bu kısıtlamalara uyulduğu sürece göğüs dekoltesinde sınırlama yok.

istiyoruz. Açık korselere izin vermiyoruz. Bu kısıtlamalara uyulduğu sürece göğüs dekoltesinde sınırlama yok. Tüm yayıncıların belden pelvisin altına kadar olan kısımlarının ve kalçalarının kapalı olması gerekiyor.

kapalı olması gerekiyor. Örtülmüş olması gereken bu bölgeler için örtünün tamamen opak olması gerekiyor; tamamen ya da kısmen iç gösteren kıyafetler örtü sayılmıyor.

gerekiyor; tamamen ya da kısmen iç gösteren kıyafetler örtü sayılmıyor. Gerçek hayattaki hareketleri dijital karakterlere çeviren artırılmış gerçeklik avatarları da cosplay ve diğer kostümler gibi bu standartlara dâhil. Bu kuralların gerçek hayat, dış mekân ve vücut sanatlarına nasıl etki ettiğini görmek için okumaya devam edin.

Twitch, esneklik gösterdiği noktaları açıkladı:

Twitch, içeriğe bağlı olarak geçerli olan farklı kuralları da rehbere ekledi. Firma, gelecekte bu listeye yeni eklemeler de olabileceğini duyurdu. İstisnai durumlar şöyle sıralandı:

Gerçek yaşam yayınları

Yüzme etkinlikleri, sahiller, konserler ve festivaller

Vücut sanatı

İçerik aktarımı

Gömülü medya, stüdyo ve diğer Twitch onaylı içerik

Emzirme

​​

Twitch’in yeni kuralları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kurallar uzun vadede platforma ne getirecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.