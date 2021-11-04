Twitch Türkiye'deki karışıklık tüm hızıyla devam ediyor. Pelin 'Pqueen' Baynazoğlu'nun kişisel verilerinin paylaşılmasından sonra Burak Güngör de bazı açıklamalar yaptı ve kişisel verilerinin birilerinin elinde olduğunu söyledi. Ayrıca ifşa olduğu söylenen ancak asılsız olan bazı mesajlaşmalar da sızdırıldı.

Son yılların en popüler canlı yayınlarından bir tanesi olan Twitch, bir süredir kara para aklama iddiaları ile gündemde. Olayın yankıları sürerken yaşanan yeni gelişmeler, Twitch yayıncılarının çok daha büyük olaylarla karşılaşacaklarını gözler önüne seriyor.

Dün akşam sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, en popüler Türk yayıncılardan bir tanesi olan Pqueen'in başına gelenlerden bahsetmiştik. Yaşanan olayları sert bir şekilde eleştiren yayıncı, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya geldi. Kim oldukları bilinmeyen bir grup kullanıcı, gerçek ismi Pelin Baynazoğlu olan Twitch yayıncısının kişisel bilgilerini canlı yayın sırasında paylaştılar.

Tehditlerin kapsamı büyüyor

İnternet dünyasının bilindik isimlerinden Burak Güngör, Twitter'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Özelden Ferit Karakaya ile benim TC kimlik numaralarımızı, adres bilgilerimizi, doğum tarihlerimizi atıyorlar şu an. Bu verilere bu adamlar nereden erişti?" diyen Güngör, yaşanan tehdit olayının Pqueen'den ibaret olmadığını gözler önüne sermiş oldu.

Sahte olduğu söylenen mesajlaşmalar sızdırılmaya başladı

Açık konuşmak gerekirse Twitch tamamen karman çorman olmuş durumda. Zira her dakika yeni bir olay yaşanıyor, ifşa olduğu ileri sürülen bir görüntü paylaşılıyor. Örneğin Kendine Müzisyen ve Elraenn lakaplı popüler yayıncıların da bu işin içinde olduğunu göstermeye çalışan bazı görüntüler var. Ancak bunların sahte olduğu, bizzat Pqueen tarafından açıklandı. Anladığımız kadarıyla birileri, büyük yayıncıları asılsız iddialar ile hedef tahtasına oturtmaya çalışıyor.

Kendine Müzisyen ile Elraenn'e ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar

Pqueen, yukarıdaki mesajlarla ilgili açıklamalarında şu cümleleri kurdu:

Bu arkadaş kendince isim karalamaya çalışmış, edit yapmak istemiş ama biraz başarısız olmuş bugün adını konuştuğunuz isimlerin neredeyse hepsi Twitch’in sözleşmeli yayıncıları ben de dahil. Size sözleşmeli yayıncı nedir şöyle anlatayım: Twitch ile “x” ücret üzerinden anlaşma sağlarsınız ve Twitch sizin bu “x” ücreti alabilmeniz için belli koşullar koyar. Bu “x” ücreti abonelik bits ve reklam gelirlerinden etkilenmez. Bu “x” ücretini alabilmeniz için yapmanız gerekenler;

Aylık belli bir saat yayın yapmanız,

Twitch politikalarını ihlal etmemeniz,

Belli bir dakika reklam sınırını geçmeniz.

Anlayacağınız üzere biz reklamlardan,bitslerden,aboneliklerden gelir almamaktayız. Bu gelirleri alabilmeniz için “x” ücretinin üzerine çıkmamız gerekir ama aylık 3bin 4bin dolarlık bitslerle en düşükten anlaşma yapan yayıncının bile sanmıyorum ki sözleşme gelirini geçebilsinler. Bunları açıklamak zorunda kalmaktan dolayı bizi bunlarla muhatap eden herkes adına ben utanıyorum. Yaptığınız bu komik montajları, Discord odalarında çevirdiğiniz salak muhabbetleri mahkemede yargıya ve bana anlatırken de bu kadar eğlenirsiniz umarım. Bu arada evet iyi kazanıyorum ama deli gibi çalışarak ve sadece kendime kafa yorarak. Herkese de bunu tavsiye ediyorum sevgiler...