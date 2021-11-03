İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan "Twitch'teki kara para aklama" skandalı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adli makamlar skandalı soruşturmak için harekete geçti.

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından Twitch'in dahili bağış sistemi "bit" üzerinden döndüğü iddia edilen ve Türkiye'den 2.400 yayıncının yaklaşık 10 milyon dolarlık kara para aklama skandalına ortak olduğu belirtilen gelişmeler hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı "Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Jahrein, Twitch skandalına dair bildiklerini ilk kez Webtekno'ya anlatmıştı:

Twitch skandalı nasıl ortaya çıkmıştı?

6 Ekim 2021 tarihinde Twitch'in hacklenmesi ile dünyadaki bütün yayıncıların son 3 yıl içerisindeki gelirleri ortaya çıkmıştı. Bir forumda yayıncıların tartışması sonrası birbirlerinin gelirlerini kontrol etmeleri üzerine bir yayıncının izlenme/gelir oranının olağandan daha yüksek olduğu anlaşıldı. Olayı hem sosyal medya hem de forum kullanıcıları duyunca pek çok kaynak Twitch'in sızdırılmış verileri üzerinden aynı anormallikte gelir elde eden yayıncılar tespit etti.

Söz konusu yayıncıların bir kısmı kendini aklarken suçunu itiraf eden ya da kara para aklayan oluşumlar tarafından kandırıldıklarını belirtti. Ayrıca bir grup yayıncı, 2 yıl öncesinden kendilerine gelen teklifleri de kamuoyu ile paylaştılar.

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