Twitch Türkiye'nin en önemli yayıncılarından biri olan 'Pqueen' Pelin Baynazoğlu'nun kişisel bilgileri, gerçekleştirdiği yayın esnasında chatte paylaşıldı. Yaşanan talihsiz olayın arkasında ise son dönemde gündemde olan 'bit dolandırıcılığı' olayı ve 'Twitch mayfası' var.

Son günlerde Twitch Türkiye oldukça ciddi olaylarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok Twtich yayıncısının platformun bağış sistemi üzerinden kara para aklama olaylarına karıştığı ortaya çıkmış; son olarak da bugün gelen bir açıklama ile konu hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Adli makamların soruşturma başlattığı haberinin yanında, konunun ciddiyeti her geçen gün gelen yeni açıklamalarla artarken, önemli bir gelişme yaşandı. Twitch Türkiye'nin en önemli yayıncılarından biri olan Pqueen, bu akşam attığı bir tweet ile bit dolandırıcılığı olaylarını eleştirdiği sırada chatte kişisel bilgilerinin 'bit atılarak' paylaşıldığını söyledi.

Twitch dolandırıcılarının bu hamlesi, olayın ciddiyetini bir üst boyuta taşıyor:

Uyarı: Kişisel verilere ulaşmak ve internet ortamında paylaşılmasına aracılık etmek KVKK kapsamında suç teşkil ediyor.

Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi pek çok suçlamanın odağında bulunan bu 'Twitch mayfası', gündemi yayınlarına taşıyan ve sorunu konuşan yayıncıları adeta tehdit etmeye başladı. Kişisel verilere ulaşmanın ve bunları izinsiz olarak paylaşmanın başlı başına suç olduğunu düşünürsek, Twitch üzerinden işlenen suçlara her an bir yenisinin eklendiği bir gündemle karşı karşıyayız.

Yaşanan tüm gelişmeler meclis gündemine, adli makamlara ve sosyal medyanın gündemine taşınmışken, Twitch Türkiye bu konuda olayın ciddiyetinin farkında olunduğunu gösteren bir açıklama yapmayarak epey tepki topladı. Olayların giderek büyüdüğü ve platformun yayıncılarına zarar veren bir boyuta ulaştığı bu noktada, Twitch Türkiye'nin sorumluluk alıp ciddi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

Aksi takdirde Twitch Türkiye, yayıncıların kişisel bilgilerinin güvende olmadığı ve güven vermeyen bir platforma dönüşmekten kurtulamayacak gibi görünüyor. Aynı zamanda söz konusu suçların boyutu düşünüldüğünde, platformun ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini düşünmek de yanlış olmayacaktır.

Twitch Türkiye'de yaşananların detaylarını Jahrein ile konuşmuştuk:

Yayıncılar olaya tepkili:

Konu hakkında yaşanan önemli gelişmelere göz atmak isterseniz: