TheGrefg, Fortnite Galactus etkinliği sırasında aynı anda 660 bin kişi tarafından izlenerek Twitch'in eş zamanlı en çok izlenen yayıncı rekorunu kırmayı başardı.

İspanyol Twitch yayıncısı TheGrefg, Fortnite: Bölüm 2’nin 4. sezonunun sezon sonu etkinliği olan Galactus yayını sırasında beklenmedik bir şekilde Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı Ninja’nın “eş zamanlı en çok izlenen yayıncı” rekorunu kırmayı başardı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre TheGrefg, Galactus etkinliği yayını sırasında aynı anda 660.676 kişi tarafından izlendi. Ninja ise bir önceki rekoru 635 bin kişiyle 2018 yılında kırmıştı. Ninja’nın rekorunu benzersiz kılan şey ise DrDisrespect'e ait olan bir önceki rekoru neredeyse ikiye katlayarak “eş zamanlı en çok izlenen yayıncı” rekorunu kırmış olmasıydı.

TheGrefg, Fortnite Galactus etkinliği sırasında Ninja'nın rekorunu kırmayı başardı

Fortnite’ın Galactus etkinliği, yalnızca TheGrefg’nin değil tüm Fortnite yayıncılarının izlenme sayılarında muazzam bir artışa neden oldu. Bu nedenle TheGrefg “eş zamanlı en çok izlenen yayıncı” rekorunu kırdıktan bir süre sonra Twitch sunucularında çökme yaşandı.

TheGrefg’nin rekoru henüz resmileşmiş değil ancak yayın sırasında alınan ekran görüntüleri ve klipler, yayıncının aynı anda 660 binden fazla insan tarafından izlendiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da TheGrefg’yi aynı anda en fazla izlenen “bireysel” yayıncı yapıyor.

Buradaki bireysel kelimesi büyük önem taşıyor. Zira Esports Charts adlı Twitter hesabı tarafından paylaşılan verilere göre PlayStation’ın resmi Twitch kanalı, PlayStation 5 lansmanı sırasında eş zamanlı olarak 1 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca Riot Games resmi kanalı da espor müsabakaları sırasında aynı anda 669 bin kişi tarafından izlenmişti.