MTee adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan Twitch Rewind 2020 videosu, yıl boyunca canlı yayın platformundaki tüm gelişmeleri özetliyor. Video, telifli müzik yasağından popüler hale gelen oyunlara kadar tüm gelişmeleri ve trendleri gösteriyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, her yılın sonunda “YouTube Rewind” adında, sona ermekte olan yılın özeti niteliğinde bir video paylaşıyor. Eğer daha önce izlemediyseniz Türk YouTuber’ların da yer aldığı YouTube Rewind 2019 videosuna buradan, YouTube Rewind 2018 videosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en büyük çevrimiçi canlı yayın servislerinden biri olan Twitch’in ise YouTube Rewind benzeri bir içeriği bulunmuyor. Ancak MTee adlı YouTube kanalı, bu eksikliği gidermek için kendi oluşturmuş olduğu Twitch Rewind 2020 adlı videoyu paylaştı ve kısa sürede beğeni topladı.

MTee’nin “Twitch Rewind” videosu genel olarak yıl içinde Twitch ve yayıncılarıyla ilgili kritik olayları ve platformda dönem dönem popüler hale gelen içerikleri eğlenceli bir şekilde sıralıyor. Bu sayede 2020’de Twitch’ten ayrılan yayıncılardan kanal adını değiştiren büyük yayıncılara kadar önemli sayılabilecek büyük gelişmeleri görüyorsunuz.

Söylediğimiz gibi Twitch Rewind 2020, bu yıl canlı yayın platformunu kasıp kavuran oyunları da gün yüzüne çıkarıyor. Platformun vazgeçilmezleri arasında yer alan MOBA ve MMO RPG oyunlarının yanı sıra Among Us ve Fall Guys, 2020’de platforma damgasını vuran oyunlar olarak öne çıkıyor. MTee, videonun hem içinde hem de açıklamasında telif hakları nedeniyle yayıncıların istedikleri müzikleri çalmasını yasaklayan DMCA’ya da göndermede bulunuyor.

Twitch Rewind 2020 videosu