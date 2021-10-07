Twitch, gündeme bomba gibi düşen 'hack' olayına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. İhlalin nasıl gerçekleştiğini anlatan platform, kullanıcı verilerinin sızdırıldığına dair ise bir emare olmadığını, kredi kartlarının ise güvende olduğunu belirtti.

Video oyun dünyası ile canlı yayınlarla haşır neşir olan milyonlarca kullanıcı, dün hiç beklenmeyen bir olayla karşılaştılar. Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, kelimenin tam anlamıyla iliklerine kadar hacklenmişti. Bilgisayar korsanları, Twitch'in kaynaklarının kodlarının yanı sıra kullanıcılara ait verileri de sızdırmayı başarmışlardı. Şimdi Twitch'ten beklenen o açıklama geldi.

Olayın duyulması üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Twitch yönetimi, hacklenme iddialarını birinci ağızdan doğrulamıştı. Şirket, ilk açıklamasında konuyla ilgili çalıştıklarını ve bilgi aktarmaya devam edeceklerini söylemişti. Şimdiyse o bilgi aktarımı kısmen de olsa yapıldı. Böylelikle kullanıcıları endişelendiren en azından birkaç soru işareti giderilmiş oldu.

Kredi kartı bilgileri güvende

Twitch'in resmi blog sayfası üzerinden yapılan resmi açıklamada, sunucular üzerinde yürütülen bir çalışma sırasında hata yapılıp, verilerin internete açık hale getirildiği ve bunun da hack sürecinin fitilini ateşlediği ifade edildi. Çalışmaların devam ettiğini ancak ilk bulgulara göre kullanıcıların verilerinin sızdırıldığına dair herhangi bir emare bulunamadığını belirten yetkililer, kredi kartlarıyla ilgili de rahatlatan cümleler kurdular. Twitch'e göre kullanıcılara ait kayıtlı kredi kartlarının tüm bilgileri sistemde bulunmadığından, kredi kartlarının güvenliği ile ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu bile değil.

Amazon'un canlı yayın platformunun hacklenmesi, çarpıcı bir detayı açığa çıkardı. Öyle ki şirket, Steam'e rakip olacak bir oyun platformu geliştiriyordu. Vapor olarak kodlanan bu platform, oyunların Twitch ile entegrasyonuna imkan verebiliyor oluşu ile dikkat çekmişti. Eğer o platform ile ilgili de detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.