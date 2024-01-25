Amazon, Twitch'in gelir paylaşım sisteminde ve Prime aboneliği ücretlerinde değişikliğe gidiyor.

Pek çok teknoloji devi gibi Amazon da giderlerini azaltmak için çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Twitch çalışanlarının yüzde 35'ini işten çıkaran firma şimdi de Twitch Prime aboneliklerinden içerik üreticilerine ödediği miktarı azaltıyor.

Buna karşılık daha fazla yayıncı platformdan gelir elde edebilecek ve farklı gelir paylaşım modellerinden yararlanabilecekler. Ancak Türk yayıncıların bu sistemde çok ciddi gelir kaybı yaşaması olası.

Twitch Prime aboneliklerinden elde edilen gelir azalıyor

3 Haziran'dan itibaren Twitch, Prime abonelikleri için bir sabit ödeme modeline geçiyor. CEO Dan Clancy, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı bir blog gönderisinde "Programın ilerlemesi için bunun yapı olduğuna inanıyoruz ve bu değişiklikleri, aylık Twitch aboneliklerinin Prime üyelerine uzun süre açık olmasını Twitch topluluğuna uzun süreli, sürdürülebilir faydası olması için yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Clancy'ye göre pek çok ülke için bu düşüş yüzde 5'ten az olacak.

İşte önemli ülkelerin Prime gelirleri:

ABD 2,25 Dolar Avustralya 2,15 Dolar Japonya 1,75 Dolar Azerbaycan 0,55 Dolar Brezilya 0,60 Dolar Katar 1,30 Dolar Almanya 1,55 Dolar Birleşik Krallık 1,80 Dolar Türkiye 0,09 Dolar Ukrayna 0,35 Dolar Kanada 2.25 Dolar

Evet, tabloda da görebileceğiniz gibi Amazon, ne yazık ki Prime aboneliklerinde Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla acımamış. Listedeki en düşük komisyonlu ülke olan Ukrayna'daki yayıncılar dahi Türk yayıncıların 3 katından fazla gelir elde edecekler. Muhtemelen Amazon'un böyle bir politika izlemesinde Prime aboneliğinin yerel fiyatlandırma politikası da etkili ancak bu, yayıncıların çok ciddi gelir kaybı yaşayacağı gerçeğini değiştirmiyor.

Daha fazla içerik üretici Twitch'ten gelir elde edebilecek

Prime aboneliklerinden elde edilen gelir azalmasına rağmen Twitch, içerik üreticilerinin gelir paylaşımından daha kolay faydalanabilmesini sağlayacak değişiklikler de planlıyor. Şu andaki sistemde bir içerik üericinin gelir paylaşımından faydalanabilmesi için 3 ay boyunca en az 350 ücretli abonesi bulunması gerekiyor. Böylece 12 ay boyunca abonelik ücretlerinden yüzde 70 pay alabiliyorlar. Normalde bu oran %50.

1 Mayıs'tan itibaren bu sistem de değişecek ve iki aşamalı bir Plus Program olarak yenilenecek. Bu tarihten itibaren 5 dolarlık abonelikler 1, 10 dolarlık abonelikler 2 ve 25 dolarlık abonelikler de 3 puan olarak değerlendirilecek. Hediyeler ve Prime abonelikleri bu hesaplamaya dahil olmayacak. Üç ay boyunca 100 puana sahip olan içerik üreticileri, gelecek 12 ay boyunca aboneliklerden %60 pay alacaklar. 350 puanı 3 ay boyunca koruyabilenler ise %70'lik bir paya hak kazanacaklar. Bu değişiklikle birlikte 3 kat daha fazla içerik üreticisi gelişmiş gelir paylaşımından faydalanabilecek.

Twitch ayrıca yüksek kazançlı içerik üreticilerine uyguladığı 100 bin dolar kotasını kaldırdı. Eskiden bu yayıncılar, bu kotaya ulaştıktan sonra %70 yerine %50 gelir paylaşımına tabiiydi. Şimdi ise böyle bir sınır olmayacak. Böylece Twitch, çok kazanç elde eden popüler içerik üreticilerini tutmayı amaçlıyor.