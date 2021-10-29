Twitch Yayıncıları, Dolandırıcılık Tekliflerini İfşa Etti

Amazon'un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, Türkiye'de büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya. Öyle ki bazı yayıncılar, kendilerine gelen teklifleri ifşa etmeye başladılar.

Son günlerde Amazon’un sahibi olduğu yayın platformu Twitch, Türkiye’de büyük bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya. Kimliği bilinmeyen kişilerce gerçekleştirilen bu dolandırıcılıkta yayıncılara düzenli olarak bağış atılıyor. Fakat bu bağışlar çalıntı kredi kartlarından yapılıyor ve işin en çarpıcı tarafı, yayıncılarla anlaşmalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kara para aklama olarak nitelendirebileceğimiz bu olaylarda yayıncılar ve dolandırıcılar, bağış yapılan parayı belirli oranlarda aralarında bölüşüyorlar. Tüm bu olaylar yeni başlamışken 3 aydır Twitch’te yayın açamayan Jahrein, bugün geri dönerek Bit dolandırıcılığının perde arkasını da anlatmıştı. Bu yayınla birlikte Türkiye gündeminde yer edinen ‘#temiztwitch’ etiketi altında bazı yayıncılar da kendilerine gelen teklifleri paylaşmaya başladı.

Sen yayın yap, biz her ay düzenli bağış atalım:

Dolandırıcılardan kendisine gelen teklifleri paylaşan büyük yayıncılardan birisi Grimnax idi. Twitch’te 288 bin kişi tarafından takip edilen ünlü yayıncı, Twitter’da Jahrein’in yayınından sonra Jahrein’i etiketleyerek kendisine hâlâ tekliflerin gelmeye devam ettiğini söyledi ve dün kendisine gönderilen mesajları ifşa etti.

Grimnax’a gelen teklif, tam olarak Jahrein’in bugün anlattığı modele uyuyordu. Dolandırıcı, Grimnax’a düzenli yayın yapması durumunda her ay belli bir miktar bağış yapacaklarını, bu bağışın %80’ini geri alacaklarını, %20’siniyse Grimnax’a vereceğini belirtti. Fakat bunu ifşalayan tek kişi Grimnax değildi, ve muhtemelen de olmayacak.

Bu kez kendilerini bir reklam şirketi olarak gösterdiler:

Bir diğer örnekse Twitter’da Barış Kaya isimli bir kullanıcı tarafından verildi. Yayıncı arkadaşına gönderilen bir e-posta’yı paylaşan Kaya, bu kez kendilerini ‘Twitch Reklam Şirketi’ olarak tanıtan kişileri bize gösterdi. Gönderilen e-postada örnek olarak elde edilen geliri gösteren bir ekran görüntüsü de yer aldı.

Bazı yayıncılar bu olayların ardından hesaplarını kapatmaya başladı:

Twitch Türkiye'deki dolandırıcılık olaylarının ortaya çıkmasıyla bu olaylarda yer alan yayıncıların olduğu bazı listeler de ortalıkta dolaşmaya başladı. Öyle ki listede adı geçen bazı yayıncılar, Twitch kanallarını kapatma kararı aldı.