2021 yılına dair raporlarını paylaşmaya devam eden TikTok, bu kez dünya çapında en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Gelin, 2021 yılında TikTok’ta hangi şarkıların en çok karşımıza çıktığına bakalım.

İyisiyle kötüsüyle geçirdiğimiz bir yıl daha olan 2021’i ardımızda bırakmamıza hemen hemen iki hafta kaldı. Dünya, 2022 yılına girmeye hazırlanırken 2021 yılında neler yaşadığımızı hatırlamamız için pek çok yerden yılın özetini gösteren raporlar gelmeye devam ediyor. Daha önce 2021’in öne çıkan içerik üreticilerini ve videolarını paylaşan TikTok, bu kez 2021 yılını birlikte geçirdiğimiz şarkıları listeledi.

TikTok, 2021 yılında en popüler olan şarkıları listelediği raporunu yayımladı. Raporla birlikte dünya çapında en fazla popüler olan şarkılar paylaşıldı. Bununla birlikte dünya haritası üzerinde hangi ülkede hangi şarkının en fazla kullanıldığı da gösterildi. Gelin, TikTok’ta 2021’e hakim olan şarkılara bakalım.

Hangi ülke, hangi şarkıyı tercih etti?

TikTok tarafından paylaşılan yukarıdaki harita, ülkelerde hangi şarkıların popüler olduğunu gösterdi. Haritaya göre Türkiye’deki TikTok kullanıcıları arasında en popüler şarkı, Sefo’nun "Bilmem Mi?" parçasıydı. ABD’de Adderall (Corvette Corvette) öne çıkarken, Almanya’da yılların eskitemediği efsane şarkı Rasputin’in popülerliğini sürdürdüğünü görüyoruz.

TikTok’ta bu yılın en popüler 10 şarkısı:

TikTok tarafından paylaşılan dünya çapında yılın en popüler şarkıları listesi şu şekildeydi:

Masked Wolf - "Astronaut In The Ocean"

Måneskin - "Beggin"

Popp Hunna - "Adderall (Corvette Corvette)

ElyOtto - "SugarCrash!"

The Kid Laroi & Justin Bieber - "STAY"

Oliver Tree - "Life Goes On"

Erica Banks - "Buss It"

YungManny - "Clap For Em" ft. Flo Milli & Sada Baby

Megan Thee Stallion - "Cognac Queen"

Cardi B - "Up" - Megan's "WAP"