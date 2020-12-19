Popüler sosyal medya platformu Twitter, yeni doğrulanmış hesap politikasını önümüzdeki yıl itibarıyla kullanıma sunacak. Buna göre aktif olmayan doğrulanmış hesapların rozeti kaldırılacak.

Twitter, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruyla birlikte revize edilmiş doğrulama politikasını 20 Ocak 2020 itibarıyla tekrar kullanıma sunacağını açıklamıştı. Sosyal medya devi, eski hesap doğrulama programını ise üç yıl kadar önce askıya almıştı.

Önümüzdeki yılın ilk ayından itibaren kullanıcılar, doğrulanmış hesap rozeti için başvuruda bulunabilecekler. Bu mavi tikler; büyük şirketler, kamu kurumları veya ünlülerin gerçek hesapları olduğunu ve bunun Twitter tarafından doğrulandığının bir göstergesi. Dolayısıyla kullanıcılar, yapılan paylaşımın sahte veya troll hesaptan değil gerçek hesaptan yapıldığından emin olabiliyorlar.

Aktif olmayan hesapların rozeti kaldırılacak

Twitter'ın revize ettiği hesap doğrulama politikasına göre, aktif olmayan hesapların rozetleri kaldırılacak. Ayrıca yeni gereklilikleri tam olarak karşılamayan hesapların rozetleri de şirket tarafından kaldırılacak. Şirketin bu yeni politikaları, 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Şirketin 3 sene kadar önce askıya almış olduğu eski doğrulama programı ise 20 Ocak'ta yeniden kullanıma açılmayacak. Şirketin doğrulanmış hesap rozeti vereceği kategoriler arasında medya kuruluşları, gazeteciler, markalar, şirketler, devlet yetkilileri ve sporla ilgili hesaplar bulunuyor. Ayrıca aktivistler ve organizatörler gibi kategoriler de mavi tik rozeti alabilecek hesaplar arasına dâhil edilecek ve bu kategoriler zamanla genişlemeye devam edecek.

Twitter, ayrıca tıpkı Facebook'taki gibi hayatını kaybeden Twitter kullanıcıları için anıt hesap üzerinde çalışıyor. Şirket, ilerleyen günlerde anıt hesap için başvuru sürecinin duyurusunu gerçekleştirecek.

Şirket, doğrulanmış hesap rozetini kaybetme riski taşıyan hesaplara da uyarı gönderecek. Bu sayede yeni kriterlere uymayan doğrulanmış hesaplar, rozetlerini korumak için gerekli işlemleri yerine getirebilecekler.