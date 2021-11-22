Son günlerde bünyesine kattığı özelliklerle adından söz ettiren Twitter'ın bir süredir test aşamasında olan uygulama içi alışveriş özelliğinin çok yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

Birkaç ay kadar önce sosyal medya platformu Twitter’ın, yeni bir özellikle birlikte uygulama içi alışverişi mümkün kılacağı haberini sizlerle paylaşmıştık. Bu yeni özellik kapsamında şirketler, profillerine sattıkları ürünleri ekleyebilecek; ürünü almak isteyen kullanıcılar da ürünün sitesine yönlendirildikten sonra satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Sosyal medyada alışveriş odaklı giderek büyüyen akıma katılan son şirket olan Twitter, özelliğin 28 Kasım gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu yeni özelliği bir etkinlik ile hayata geçirecek. Etkinlik, bir canlı yayında alışveriş özelliğinin kullanıma sunulması şeklinde gerçekleşecek.

Özellik şimdilik sadece iOS ve masaüstünde kullanılabilecek

Geleneksel olarak büyük satış promosyonlarıyla ilişkilendirilen Şükran Günü sonrasında gerçekleşecek olan, Walmart ve Twitter iş birliğinin ürünü “Cyber Deals Sunday” isimli yayına, ünlü şarkıcı Jason Derulo ev sahipliği yapacak. Yayın için Twitter, “elektronik, ev eşyaları, giyim, mevsimlik dekor, sürpriz özel konuklar ve çok daha fazlasını” içeren “30 dakikalık bir varyete şovu” ifadelerini kullanıyor.

Paylaşılan tanıtım görselleri; Twitter'ın canlı alışveriş arayüzünün video canlı yayını, çevrimiçi katalog ve tweet akışı arasında nasıl bölündüğünü gösteriyor. Buna göre bir perakendecinin web sitesine giden bağlantıya tıklamanız durumunda yayın, resim içinde resim modunda oynamaya devam edecek. Twitter’ın daha önce de paylaşmış olduğu üzere, alışveriş özelliği ilk başta sadece iOS ve masaüstünde kullanılabilecek. Android kullanıcıları ise yayını izlemekte özgür; ancak alışveriş özelliğinden yararlanmaları henüz mümkün olmayacak.

Walmart yayınının bir “test” olduğunu belirten Twitter, gelecekte yapılacak olan canlı yayınlara dair herhangi bir detay vermedi; ancak alışveriş canlı yayınlarına ev sahipliği yapacakların şimdilik sadece markalar olacağını, normal Twitter kullanıcıları için bunun bir süre daha mümkün olmayacağını belirtti.

Geçtiğimiz temmuz ayında belirli markaların profillerine bir alışveriş bölümü eklemesine olanak sağlayan “Shop Module” pilot uygulamasının hemen ardından uygulamaya konan Twitter’ın canlı alışveriş özelliğinin, önümüzdeki haftalarda ABD’deki daha fazla satıcıyı kapsaması bekleniyor. Gelirini geleneksel reklamcılığın ötesinde çeşitlendirmeyi amaçlayan sosyal medya şirketi, bunlara ek olarak kullanıcılardan doğrudan para kazanmak amacıyla premium abonelik özelliklerini de başlattı.