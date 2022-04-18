Twitter'ın haftalarda duyurduğu tweet düzenleme özelliğinden ilk ekran görüntüsü geçtiğimiz gün paylaşıldı. Ekran görüntüsü, düzenleme özelliğinin şu anda bulunduğu aşamayı gözler önüne serdi. Peki tweet düzenleme özelliği tam olarak nasıl çalışacak? Bu haberimizde bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın Twitter’ın %9,2’sini alacağı haberinin ardından Twitter, yeni özelliklerin hayalleriyle dolup taşmıştı. Musk’ın bu haberin ardından paylaştığı in anket de tweet düzenleme üzerine olunca, yıllardır istenen özellik yeniden gündem olmuştu. Twitter, bu gündemde sürpriz bir açıklamayla tweet düzenleme özelliği üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

İşte o özellikten ilk görüntüler, geçtiğimiz gün Alessandro Paluzzi tarafından ekran görüntüsü şeklinde paylaşıldı. Paluzzi, Twitter’da hem düzenleme butonunun nasıl gözükeceğini, hem de düzenleme sayfasına yer verdi. Ekran görüntülerinde yer almayan bazı detaylarsa kullanıcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Tweet düzenleme özelliği böyle gözüküyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere tweetini düzenlemek isteyen bir kullanıcı, tweetlerin sağ üst kısmında yer alan üç noktaya bastıktan sonra ‘tweeti düzenle’ butonundan özelliğe erişebilecek. Bu seçeneği seçen kullanıcının karşısına da şu ekran çıkacak:

Görüldüğü üzere tweet düzenleme ekranı, tweet paylaşma ekranına göre pek de fazla değişiklik sunmuyor. Planlama özelliği doğal olarak kapalı iken, paylaşılan Tweetlere sonradan anket eklenemeyeceği de görüldü. Ayrıca konum ve resimlerin de tweet düzenleme ekranında değiştirilebileceği görülebiliyor.

Tweet düzenleme özelliği ile ilgili iki beklenti bulunuyor. Bunlardan ilki, Twitter'ın düzenlenen tweetler için herkese açık bir düzenleme geçmişi sunması. İkincisi ise düzenlenen tweetlerin özel bir rozet ile işaretlenmesi yönünde.

Ekran görüntüleri, tweet düzenleme geçmişine yer vermiyor. Fakat ekran görüntüleri henüz geliştirilmekte olan özellikten olduğu için, önümüzdeki dönemde eklenme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Yine de Twitter, henüz düzenleme geçmişini resmen doğrulamamış olduğundan kullanıcıların pek de istemediği manzaralarla karşılaşma ihtimalimiz de bulunuyor. Ayrıca ekran görüntülerinde tweetin güncellendikten sonraki hali de yer almadığından özel bir rozet ile işaretlenip işaretlenmediğini de bilmiyoruz. Ancak bu iki özellikten en az birinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.