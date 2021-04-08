Bloomberg tarafından öne sürülen iddialara göre Twitter, Spaces ile rakip olduğu Clubhouse'u satın almak için 4 milyar doları gözden çıkardı. Ancak iki şirket arasındaki görüşmelerin şu an için sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bir yandan geliştirmekte olduğu “Twitter Spaces” ile birlikte son dönemlerin en popüler sosyal ağlarından biri olan Clubhouse’a rakip olmayı planlarken bir yandan da rakibi olacağı platformu doğrudan satın almayı planlıyor gibi görünüyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan bir habere göre Twitter, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği yatırımcı turunda 110 milyon dolar daha fon toplayarak toplam değerlemesini 1,4 milyar dolara çıkaran sesli sohbet tabanlı sosyal ağ uygulaması Clubhouse’u 4 milyar dolar karşılığında satın almak için görüşmelerde bulundu.

Twitter, Clubhouse'u satın almak istediği yönündeki iddialara yorum yapmayı reddetti

Konuyla ilgili olarak paylaşılan bilgilere göre iki platform arasındaki “satın alma” görüşmeleri, henüz bilinmeyen bir nedenle sonuçsuz kaldı. Bir Twitter sözcüsü, konuyla ilgili olarak Business Insider’a yaptığı açıklamada “Söylentiler ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” diyerek iddialar ile ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Kullanıcıların sesli sohbet odaları oluşturarak etkinlikler ve özel sohbetler gerçekleştirebildiği, davetiye ile katılınabilen bir sosyal ağ olan Clubhouse, özellikle içinde bulunduğumuz 2021 yılında muazzam bir popülerliğe ulaştı. Elon Musk, Paris Hilton gibi farklı alanlardan, milyonlarca kişinin takip ettiği insanların Clubhouse’a katılması, uygulamaya duyulan ilginin daha da artmasını sağladı.

Clubhouse ile ilgili şu anda en büyük eksik, uygulamanın bir Android sürümünün olmaması olarak gösteriliyor. Dahası, bizzat şirketin üst isimlerince yapılan açıklamalara göre Android kullanıcıları, Clubhouse kullanabilmek için birkaç ay daha beklemek durumunda olacaklar. Ayrıca yine Clubhouse yetkililerine göre uygulama, gelecekte “davetiye ile katılma” sisteminden vazgeçecek.