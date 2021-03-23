Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, uygulamanın Android sürümünü yayınlamak için birkaç aya daha ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Ayrıca Davison'a göre davetiye ile katılma sistemi de önümüzdeki aylarda kaldırılabilir.

Son dönemlerin en çok konuşulan sosyal ağlarından biri olan Clubhouse, şu an için yalnızca iOS platformunda bulunuyor. Bu da sayıları milyarı bulan Android kullanıcılarının en azından şimdilik Clubhouse sohbetlerine katılamadığı anlamına geliyor.

Pazar günü haftalık Townhall etkinliğinde uygulamanın Android sürümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, şirketin Android uygulamasını yayınlamak için çok çalıştığını, yine de Android’e gelmek için hala birkaç ay süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Clubhouse Android sürümü için ilkbaharın sonunu beklememiz gerekiyor

Clubhouse, bir Android uygulaması üzerinde çalıştığını geçtiğimiz ocak ayının sonlarında yayınlamış olduğu bir blog yazısı ile zaten paylaşmıştı. Ancak görünen o ki Android kullanıcıları, Clubhouse sohbetlerine katılabilmek için en azından ilkbaharın sonlarına kadar beklemek durumunda olacaklar.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Android ekosistemi, milyarlarca kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle Clubhouse’un Android uygulaması yayınlandığında kullanıcı kitlesinin önemli derecede büyüyeceğini söyleyebiliriz. Bu, uygulamanın popülerliği için iyi bir gelişme gibi görünse de kullanıcı deneyimini son derece olumsuz etkileri olabilir.

Clubhouse, Android kullanıcılarının keşfet sistemini bozmasını engellemeye çalışıyor

iOS kullanıcıları şu anda Clubhouse uygulamasına girdiklerinde pek çok farklı dil ve kategoride sohbet odaları keşfedebiliyorlar. Android kullanıcılarının gelmesiyle birlikte oda sayısı muazzam bir şekilde artacak ve kullanıcıların hoşlarına gidecek sohbet odalarını bulması zorlaşacak.

Aslına bakacak olursak Paul Davison da tam olarak bu konuya değiniyor ve uygulamanın Android sürümünün gecikmesini buna bağlıyor. Clubhouse, Android uygulaması yayınlandığında kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilenmemesi için etkinlik akışında pek çok düzeltme gerçekleştirmek ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan yeni özellikler yayınlamak zorunda.

Clubhouse’un davetiye ile katılma şartı kaldırılacak

Paul Davison’ın sözlerindeki en önemli detaylardan biriyse Clubhouse’a yalnızca davetiyeyle katılabilme konusuydu. Davison, önümüzdeki aylarda yalnızca davetiye ile katılımı kaldırabileceklerini, uygulamayı herkese açık hale getirerek henüz Clubhouse’ta yer almayan ancak geniş bir kitlesi bulunan içerik oluşturucuları platforma çekmeyi umduklarını belirtti.