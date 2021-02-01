Geçtiğimiz gün Clubhouse'da bir programa katılan Elon Musk, insanların Mars'a gitmesi, Neuralink ve Bitcoin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hem yaptıklarıyla hem de yapmak istedikleriyle 21. yüzyılın en dikkat çeken girişimcilerinden biri olan Elon Musk, yalnızca davetiyeyle katılınabilen sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulaması Clubhouse’ta Sriram Krishnan ve Aarthi Ramamurthy’nin Good Time Show adlı programına katıldı. Musk; Mars, Neuralink ve Bitcoin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz gibi insanları “çok gezegenli yaşam formu” haline getirmek, Elon Musk’ın en önemli misyonlarından biri. Clubhouse’daki açıklamalarında da bu hedefine bir kez daha yer veren Musk, insanların ne zaman Mars’a ayak basacağı ile ilgili bir soruya ise şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Elon Musk: 5,5 yıl içinde insanları Mars'a götüreceğiz

Elon Musk, insanları 5,5 yıl içinde Mars’a götürmeyi hedeflediğini ifade ediyor. Bu görevlerde kullanılacak Starship adlı roketin hala baştan sona başarılı bir uçuş testi tamamlayamadığını düşünürsek 5,5 yılın son derece iddialı bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Elon Musk, önemli olanın Mars’ta kendi kendine yetebilecek bir medeniyet kurmak olduğunu söylüyor.

Musk, açıklamalarına 2016 yılında kurulan beyin-bilgisayar arayüz girişimi Neuralink ile devam etti. Ciddi açıklamalarda bulunmadan önce sosyal medya meme’lerine malzeme veren Elon Musk, “Kafasında kablosuz implantı olan ve zihnini kullanarak video oyunlar oynayabilen bir maymunumuz” ifadelerini kullandı.

Elon Musk: Ben de Bitcoin destekçisiyim

Hemen ardından yalnızca şaka yaptığını, bunun Neuralink için uzun vadeli hedefler olduğunu aktaran Musk, asıl hedefin beyin/omurga sakatlıkları yaşayan insanlara yardımcı olabilmek olduğunu yineledi.

Son olarak geçtiğimiz haftanın finans konusunda en önemli olaylarından Reddit, Gamestop hisseleri ve Bitcoin hakkında konuşan Elon Musk, “Partiye geç kaldım ancak Bitcoin’i destekliyorum” dedi. Geçtiğimiz hafta Twitter hesabının açıklama kısmına Bitcoin yazan Elon Musk, popüler kripto para biriminin tarihinin en yüksek değerine ulaşmasına ön ayak olmuştu.