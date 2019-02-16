Twitter yenilik arayışında. Tweet'lerin daha iyi anlaşılabilmesi için açıklama eklenebilecek.

Kullanıcıların yoğun talebi sonrası Twitter, paylaşılan Tweet'lerin silinmeye gerek kalmadan düzenlenebilmesi özelliğine oldukça sıcak bakıyor. Her ne kadar bu özelliğin gelmesine daha çok zaman var olsa da Twitter, en azından başka yeniliklerle kullanıcılarının gönlünü almayı planlıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, San Francisco'da gerçekleştirilen Goldman Sachs etkinliğinde yaptığı açıklamasında yeni bir "açıklama/netleştirme" özelliği üzerinde çalışıldığını bildirdi. Yeni özellik ile kullanıcılar paylaşmış oldukları Tweet'lere gidip küçük bir not, açıklama vb. şeyler ekleyebilecekler. Yazım hatası yaptıklarında bunun doğrusunu ekleyebileceklerken, Tweet'lerindeki anlatılarının yeterince açık olmadığını düşünürlerse de bunu netleştirebilecekler.

Sosyal medya platformunun CEO'su Dorsey; bu özelliğin göz önünde bulunduğunu ancak hala anlamaya çalıştıklarını, her şey yerli yerine oturmadan özelliği hayata geçirmeyeceklerini belirtiyor. Bu bağlamda Twitter'ın bu özelliği devreye ne zaman sokacağı veyahut devreye sokup sokmayacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.