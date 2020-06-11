Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği daha ortaya çıkardı. Söz konusu özellikle birlikte Facebook ve Instagram'da aşina olduğumuz emoji ile tepki gösterme özelliği, Twitter'a da gelmiş olacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mecralarından bir tanesi olan Twitter, kullanıcılar arası etkileşime yeni bir hava katacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Daha önce henüz geliştirilme aşamasındaki pek çok sosyal medya platformu özelliğini ortaya çıkaran Jane Manchun Wong, pek çok sosyal medya platformunda gördüğümüz emoji ile tepki verme özelliğinin Twitter'a da geleceğini ortaya çıkardı.

Wong tarafından ortaya çıkarılan Twitter'ın yeni özelliğinde karşınıza küçük bir açılır menü çıkıyor ve bu menüdeki emojilerden birini seçerek tweete tepki verebiliyorsunuz. Söz konusu açılır pencereye retweet butonundan ulaşmak mümkün.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Twitter'ın yeni açılabilir menüsünde bir "React with Fleet" butonunun olduğunu da görüyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter şu anda küçük bir kullanıcı kitlesi ile Instagram Hikayeler benzeri bir özellik test ediyor ve bu butonun da bu 'hikayeler' özelliği ile ilgili olduğu düşünülüyor ancak şu an için tam işlevi belli değil.

Wong tarafından keşfedilen yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu Twitter geliştiricilerinin bu özellikten vazgeçme gibi bir ihtimallerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor.