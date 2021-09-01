Uzun süredir Bitcoin hakkında yaptığı iddialı açıklamalarla gündemimizde kendisine yer bulan Twitter CEO'su Jack Dorsey, kendi sosyal medya platformuna, potansiyeline gönülden inandığı Bitcoin'i entegre edecek gibi görünüyor. Bu sayede bahşiş kutusu özelliği kullanılırken Cash App ve PayPal gibi yöntemlerin yanında Bitcoin ile ödeme seçeneğinin de olması bekleniyor.

Son yıllarda oldukça değere binmiş olan kripto para piyasası, çoğu milyarderin ilgisini çekiyor. Söz konusu piyasanın potansiyeline gönülden inanan bu milyarderler, şirketlerini de bu piyasaya göre yönlendirmekten çekinmiyor. Birkaç tweet ile ortalığı karıştırabilen Elon Musk’ın Tesla şirketinde Bitcoin ile ödeme seçeneği sunup sunmayacağı tartışmalarını buna örnek olarak verebiliriz.

Bitcoin denince Elon Musk’ın ardından Twitter’ın CEO’su olarak tanıdığımız Jack Dorsey geliyor. Bitcoin’in potansiyelinden oldukça emin olan Dorsey, son zamanlarda yaptığı iddialı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdiyse Twitter’ın Bahşiş Kutusu özelliğiyle karşımızda. İddialara göre Twitter, Bahşiş Kutusu özelliğinde Bitcoin ile ödeme yapılmasına imkân tanıyacak.

iOS uygulamasının son sürümünde Bahşiş Kutusu’nda Bitcoin kullanılmasını sağlayacak kodlar bulunuyor:

Bahşiş Kutusu, geçtiğimiz mayıs ayında, içerik üreticilerini desteklemek amacıyla duyurulan bir özellik. Bu özellik; Cash App, PayPal ve Venmo üzerinden içerik üreticilerine bahşişler göndermenize olanak tanıyor. Son gelişmeyle birlikte Bitcoin de bu ödeme yöntemleri arasında kendisine yer bulacak.

Yeni özellik, Twitter’ın iOS uygulamasının son sürümünde keşfedildi. MacRumors’un aktardığı bilgilere göre burada, Bahşiş Kutusu’nda Bitcoin kullanımına imkân tanıyacak türden kodlar bulunuyor.

Bitcoin aktarımları konusuna geldiğimizde, bilgilere göre, burada Lightning Network ödeme ağı Strike kullanılacak. Bu bağlamda Twitter’ın, Bitcoin ve Lightning Network hakkında kısa eğitimler de vermesi bekleniyor.

Bu gelişmenin tamamıyla bir sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Zira Dorsey daha önce de Twitter-Bitcoin entegrasyonuna işaret eden açıklamalar yapmıştı. Aynı şekilde söz konusu özellik platforma geldiğinde Dorsey’nin bununla yetinmeyeceğini ve Bitcoin ile Twitter arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için uğraşacağını düşünmek zor değil.