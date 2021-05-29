Geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılarına mavi tik alma imkanı sunan Twitter, mavi tik başvurularını geçici olarak durdurdu. Şirket, başvuruları tekrar açacağını fakat önce ellerinde bulunanlarla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Twitter’ın, yıllardır oldukça durgun ilerleyen uygulamasına birçok yenilik getireceğini sizlerle paylaşmıştık. Clubhouse benzeri bir deneyim sunan olan Spaces özelliği ve kullanıcılara günlük kullanımın ötesinde özellikler sunan Twitter Blue, bu özellikler arasındaydı.

Bunların üstüne sosyal medya devi, geçen 4 yılın ardından geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına mavi tik almak için başvuru yapma imkânı sağlamıştı. Geçen 1 haftalık sürecin ardından şirket, kullanıcılarına sağlamış olduğu başvuru imkanından sonra, başvuruları bir süreliğine almayacağını duyurdu.

Twitter geçici olarak mavi tik başvurularını durdurdu

“Doğrulama başvuruları içinde yüzüyoruz. Bu sebeple gönderilmiş olanları incelerken daha fazlasını almayı bir süreliğine durdurmamız gerekiyor. Başvuruları tekrar açacağız.”

Bu, mavi tik alamayanların şanslarını kaybettikleri anlamına gelmiyor. Yaptığı açıklamada sosyal medya devi, çok fazla talep olduğunu ve bu sebeple başvuruları bir süreliğine almayacağını duyurdu. Bu da ellerinde bulunan fazla sayıdaki başvurularla ilgilendikten sonra tekrar başvuru alacaklarını gösteriyor.

Fakat Twitter’ın mavi tik başvurularını ne zaman tekrar almaya başlayacağıyla ilgili net bir bilgi henüz yok. Kullanıcılardan bu konuda negatif geri dönüşler alıyor olsa da Twittter, tüm başvurularla ilgilenileceğini fakat her inceleme için yeterli zamanın olduğundan emin olmak istediklerini belirtti.

Sonuç olarak başta da söylediğimiz gibi yıllardır oldukça durgun ilerleyen uygulamasını, getireceği yeniliklerle canlandıracak olan Twitter, oldukça fazla talep gören mavi tik konusunda haklı olabilir. Yine de geçen 4 yıldan sonra bu cevapla karşılaşan kullanıcıların da söz hakkı olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Twitter’ın bu yıl yaptığı hamleler sosyal medya devine nasıl getiriler sağlayacak.