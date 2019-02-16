En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ın silinen mesajları sakladığı ortaya çıktı.

Twitter, kullanıcılarının direkt mesajlarını silmesine izin veriyor. Ya da en azından olayın görünen kısmı bu şekildeydi ancak güvenlik araştırmacısı Karan Saini’nin araştırmalarına göre sildiğiniz mesajlar Twitter tarafından saklanıyor.

Mesajlar silinmiş olarak görünse bile Twitter’ın bu mesajların birer kopyasını aldığı ortaya çıktı. Yıllar öncesine dayanan mesaj verilerinizin Twitter tarafından saklanmasının yanı sıra Twitter verileri aracılığıyla bu mesajlara erişmenin mümkün olduğu da bulunanlar arasında. Güvenlik araştırmacısı Saini, silinen ya da askıya alınan hesapların silinen mesajlarına bile ulaşmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Mesajlara yalnızca kullanıcılar erişebilse bile Twitter’ın mesajları sildiğini söyleyip ardından silmediğinin ortaya çıkması, firmanın adına bir leke sürdü. Bunun farkında olup aksini iddia eden sosyal medya hakkındaki güven soruları da bu sebeple bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Bu olay sonucunda internetteki hiçbir verinin aslında yok olmadığı ve her şeyin saklandığı konusunu da tekrardan hatırlamış olduk.