Twitter isim değiştirme olarak da geçen Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemi düşündüğünüz kadar zor bir işlem değil. Her zaman uygulanan bir işlem olmasa da takipçilerinizin sizi farklı bir adla görmesini istediğiniz zaman bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Twitter isim değiştirme işlemi nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Twitter sosyal medya platformu uzun yıllardır kullanılıyor. Eğer siz de platformun ilk zamanlarında bir kullanıcı adı aldıysanız Twitter isim değiştirme işlemi yapmak isteyebilirsiniz. Twitter isim değiştirme işlemi her zaman uygulanan bir işlem değil çünkü takipçileriniz sizi bu adla tanıyor. Ancak pek çok farklı nedenden dolayı Twitter hayatınıza farklı bir adla devam etmek isteyebilirsiniz.

Twitter isim değiştirme işlemi düşünüldüğünün aksine oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. Yani kolayca kendinize yeni bir kullanıcı adı alabilirsiniz. Bu işlemi platformun internet sitesinden yapabileceğiniz gibi App Store ve Google Play üzerinden indirebileceğiniz iOS ve Android mobil uygulamalarından da gerçekleştirebilirsiniz. Twitter isim değiştirme işlemi nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

İnternet sitesi üzerinden Twitter isim değiştirme:

Adım #1: Buradan Twitter internet sitesini açın.

Buradan Twitter internet sitesini açın. Adım #2: Mevcut Twitter kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Mevcut Twitter kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Adım #3: Sol sütundaki Daha Fazla seçeneğine tıklayın.

Sol sütundaki Daha Fazla seçeneğine tıklayın. Adım #4: Ayarlar ve Gizlilik sayfasını açın.

Ayarlar ve Gizlilik sayfasını açın. Adım #5: Hesabın sayfasındaki Hesap Bilgileri seçeneğine tıklayın.

Hesabın sayfasındaki Hesap Bilgileri seçeneğine tıklayın. Adım #6: Kullanıcı Adı seçeneğine tıklayın.

Kullanıcı Adı seçeneğine tıklayın. Adım #7: Yeni Twitter isminizi yazın ve Kaydet butonuna tıklayın.

Yeni Twitter isminizi yazın ve Kaydet butonuna tıklayın. Adım #8: Twitter şifreniz istenirse girin.

Twitter internet sitesi üzerinden Twitter isim değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Daha önce giriş yaptıysanız yeniden kullanıcı adı ve şifreniz istenmeyecektir. Hesabınıza sık sık giriş yapmıyorsanız Twitter isim değiştirme işlemi sonrası şifreniz istenebilir.

Twitter kullanıcı adınızı sık sık değiştirmeniz önerilmiyor. Bunun yerine Twitter profil sayfanızdaki Profili Düzenle seçeneği üzerinden görünür adınızı değiştirebilirsiniz. Görünür adınızı dilediğiniz sıklıkta değiştirebilirsiniz ancak kullanıcı adınızla uyumlu olması profiliniz için çok daha doğru bir tercih olacaktır.

Mobil uygulama üzerinden Twitter isim değiştirme:

Adım #1: Twitter mobil uygulamasını açın.

Twitter mobil uygulamasını açın. Adım #2: Mevcut Twitter kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Mevcut Twitter kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Adım #3: Üç çizgi alt alta butonuna dokunarak menüyü açın.

Üç çizgi alt alta butonuna dokunarak menüyü açın. Adım #4: Ayarlar ve Gizlilik sayfasını açın.

Ayarlar ve Gizlilik sayfasını açın. Adım #5: Hesap seçeneğine dokunun.

Hesap seçeneğine dokunun. Adım #6: Kullanıcı Adı seçeneğine dokunun.

Kullanıcı Adı seçeneğine dokunun. Adım #7: Yeni Twitter isminizi yazın ve Bitti butonuna dokunun.

Yeni Twitter isminizi yazın ve Bitti butonuna dokunun. Adım #8: Twitter şifreniz istenirse girin.

Mobil uygulama üzerinden Twitter isim değiştirme işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Küçük arayüz farklılıkları olsa da yukarı adımlar hem iOS hem de Android Twitter mobil uygulaması için geçerlidir. Burada da daha önce giriş yaptıysanız ve sık sık uygulamayı kullanıyorsanız kullanıcı adınız ya da şifreniz istenmeyecektir.

Mobil uygulama üzerinden görünür adınızı değiştirmek için de Twitter profil sayfanızdaki Profili Düzenle seçeneğini kullanabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yaptığınız işlemler internet sitesinde de senkronize olarak değişecektir. Yani hangi versiyonu kullanmak daha kolay geliyorsa oradan Twitter isim değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter isim değiştirme işlemi hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Twitter isim değiştirme olarak da geçen Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemini sık sık yapmanız önerilmiyor. Çünkü Twitter takipçilerini sizi bu isimle tanıyorlar. Özel konuşmalarda ve mention paylaşımlarında da adınız bu şekilde görünür. Twitter isim değiştirme işlemi sonrası paylaşımlarda geçen adınız da yeni adınıza uyum sağlayacaktır.

Twitter isim değiştirme işlemi sonrası eski adınızı geri almak istediğiniz zaman bu isteğinizi hemen yerine getiremeyebilirsiniz. Çünkü Twitter sık sık böyle bir işlem yapmanıza izin vermez. Twitter izin verse bile eğer eski adınız popüler kelimelerden oluşuyorsa başkası tarafından kullanılmaya başlayabilir.

Yeni bir Twitter kullanıcı adı alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da alacağınız yeni ismin kullanılabilir durumda olduğundan emin olmaktır. Hayallerinizdeki isim çoktan alınmış olabilir. Bu nedenle Twitter isim değiştirme işlemi yapmadan önce Twitter arama çubuğundan yeni almak istediğiniz ismi aratın. Eğer karşınıza hiçbir sonuç çıkmıyorsa gönül rahatlığıyla Twitter isim değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumsal bir sosyal medya kimliği için ne yapmalısınız?

Bireysel kullanıcılar Twitter isim değiştirme işlemi için önceki başlıkta anlattığımız noktalara dikkat etseler yeter. Ancak adınıza ya da şirketiniz adına kurumsal bir sosyal medya kimliği yaratmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken noktaların sayısı artıyor. Kullanıcı adının biçimi bile bu noktada önem arz ediyor.

Kurumsal bir sosyal medya kimliği için tüm sosyal medya platformlarında benzer kullanıcı adları seçmeye çalışın. Böylece takipçileriniz nerede ararlarsa arasınlar sizi kolayca bulabilirler. Kullanıcı adlarınızın okunabilir ve akılda kalır olmasına da dikkat etmelisiniz. Uzun ve zor okunan isimler kimseye çekici gelmeyecektir.

Eğer kurumsal kimliğinizin bir parçası değilse kullanıcı adlarında rakam ve farklı noktalama işaretleri kullanmayın. Bol rakamlı ve noktalama işaretli kullanıcı adlarının sahte göründüğünün hepimiz farkındayız. Kullanıcı adınızın logo ve benzeri görsel ürünlerde şık duracak yapıda olması da bir o kadar önemlidir.

Twitter isim değiştirme olarak da bilinen Twitter kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve sosyal medya dünyası ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Biraz özen göstererek görenleri hayran bırakan bir kullanıcı adına sahip olabilirsiniz.