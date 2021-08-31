Popüler sosyal medya platformu Twitter, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in mavi tik başvurusunu reddetti. Matis'in Twitter'ın belirlediği hükûmet yetkilisi kategorisinde yer almasına rağmen başvurusunun reddedilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları, hesaplarının meşru olduğunu belirtmek amacıyla bazı kullanıcılarının hesaplarına 'mavi tik' adı verilen bir onay göstergesi ekliyor. Bu gösterge özelliği ilk tanıtıldığında herkese açık değilken artık her iki platformda da dileyen herkes 'mavi tik' başvurusunda bulunabiliyor.

Her ne kadar hesabını onaylatmak isteyen herkese bu imkân tanınsa da başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için aranan bazı şartlar mevcut. Bu şartların en temeli telefon numarası ve e-posta hesabı onaylanmış, aktif bir hesaba sahip olmak.

'Macaristan'ın Türkiye'deki Büyükelçisi değilim yani...'

Bunun dışında, Twitter'ın belirlediği kategorilerden birisine ait olma şartı da mevcut. Bu kategoriler platformda gazetecilik, marka, hükûmet, yetkililer, aktivistler ve diğer kategoriler olarak belirtilmiş. Ancak bu kategorilerin en önemlilerinden birine ait olsa da mavi tik başvurusu reddedilen önemli birisi var: Macaristan'ın Türkiye'deki Büyükelçisi Viktor Matis.

Şubat ayında TRT Haber'e verdiği röportajda Macarların Türk kökenli olduğunun birçok araştırmacı, birçok analiz ve belgeyle kesin ve net bir şekilde ifade edildiğini belirten Matis, Twitter'a yaptığı mavi tik başvurusunun reddedildiğini Twitter hesabından paylaştı. Büyükelçi, durumu paylaşımında şöyle ifade etti: "Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?"