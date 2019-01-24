Twitter, uzun konuşmaları kimin başlattığını kolayca görmemizi sağlayacak yeni bir etkiketi denemeye başladı. Original Tweeter adlı bu etiket, tanınmış kişilerin ve diğer tüm üyelerin taklit edilmesinin önüne geçecek.

Twitter, bolca kişinin altında toplandığı ve çokça yanıtın geldiği tweetlerdeki düzeni sağlamak adına “Original Tweeter” etiketini denemeye başladı. Original Tweeter adını verdikleri bu etiket sayesinde kullanıcılar, yanıt verdikleri bir tweet'in kim tarafından paylaşıldığını görebilecekler.

İlk bakışta pek işe yaramayacağı düşünülen bu etiket aslında birçok işleve sahip olacak. En önemli işlevi benzer kullanıcı adlarıyla gönderi sahiplerini taklit eden kişileri ortadan kaldıracak olması olacak gibi görünüyor.

Twitter, uzun süredir ünlülerin ve tanınmış diğer kişilerin hesaplarını mavi tik ile onaylayarak ayrıştırılmasını sağlamış olsa da konu başlıkları altında benzer fotoğraf ve kullanıcı adlarıyla başkalarının taklit edilmesini önlemek için hiçbir hamle yapmamıştı.

Bu özellik bazı kullanıcılar tarafından kaba bir görüntü olarak nitelendirildi. Reddit’te konuyu başlatan kişilerin adlarının yanında basit bir mikrofon görseli olması büyük bir etiket görüntüsünden çok daha iyidir diye düşünülüyor. Bu konuda önceliği görsellik değil kamuyla ilişkinin daha sağlıklı hale getirilmesi olan Twitter, “Original Tweeter” etiketiyle amacına ulaşacak gibi görünüyor.