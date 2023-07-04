Twitter’da yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen Elon Musk, geçtiğimiz cumartesi gündeme yeni bir bomba düşürerek Twitter için ödeme yapmayanların günlük Tweet okuma sayısını 600 ile sınırlandırmıştı. Bunun üzerine kullanıcılar, başka platformlar aramaya başladı ve sonucunda Bluesky rekor kırdı!

Elon Musk'ın, onaylanmamış hesaplar için 600, onaylanmış hesaplar için 6000 olarak belirlediği Tweet okuma sınırı daha sonra 1000 ve 10000 olarak değiştirilmişti. Bu görüntüleme sınırı kararıyla alt üst olan Twitter kullanıcıları, çareyi benzer başka siteler aramakta buldular ve Twitter'ın rakibi Bluesky Social, yaptığı açıklamaya göre site trafiğinde rekora imza attı.

Henüz beta sürümünde olan ve geliştirmesi gereken birçok özelliği bulunan Bluesky Social'ın, Elon Musk'ın herkesi bezdiren hareketlerinden sonra Twitter'ın popülerliğini tehlikeye atacak bir konuma gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Twitter’ın eski kurucularından olan bir iş insanının elinden çıkma Bluesky, hızla yükselişe geçti.

Jack Dorsey'in bir projesi olan ve hâlâ gelişimini sürdüren Bluesky Social, pek çok yönden Twitter’a benzediği için kullanıcıların Twitter yerine koyabileceği bir platform arayışındaki ilk tercihi oldu.

Şirketin cumartesi günü yaptığı açıklamada, sitenin biraz düşük bir performans gösterdiği açıklandı ve söylediklerine göre bu, rekor seviyede bir trafiğin sonucuydu. Hatta bu performans sorunlarını çözmek için siteyi geçici erişime kapatıp pazar günü tekrar devam etmek zorunda kaldılar.

Şirket, bu konuyla ilgili açıklamayı Bluesky üzerinden yaptı:

"Sistemlerimizin performansı, şu anda yaşanan rekor seviyede trafik nedeniyle bir miktar düşüş yaşıyor. Bu yüzden uygulamada biraz yavaşlık fark edebilirsiniz. Ekibimiz, bu sorunu çözmek için çalışıyor. Sistem performansımızı buradan görüntüleyebilirsiniz: status.bsky.app"

Metin tabanlı bir sosyal medya sitesi olan Bluesky, şu anda yalnızca “davet” yöntemiyle çalışıyor.

Bluesky’a girip direkt olarak bir hesap açamıyorsunuz. Siteye olabilmeniz için daha önce üye olmuş bir kullanıcının sizi davet etmesi gerekiyor. Daha sonra, davet eden kullanıcı hesabınızı oluşturabilmeniz adına size bir kod gönderiyor ve bu kodla üyeliğinizi aktif hâle getirebiliyorsunuz. Sonrasında siz de aynı yöntemi uygulayarak başka kullanıcıları davet edebiliyorsunuz.

Twitter, Elon Musk tarafından devralınıp sansasyonel kararlar verilmeye başlandığından beri aşağı doğru bir gidişat gösterse de alternatif platformlar, hiçbir zaman ciddi bir tehdit oluşturamadı. Bakalım, Nisan ayından beri 50.000 yeni kullanıcı kazanan Bluesky, bu yönde bir ilki başarabilecek mi?