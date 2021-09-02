Twitter, Tweet’lerinize verilen yanıtları inceleyerek amacını aşan yanıtları belirleyip bu Tweet’leri paylaşan hesapları sizin adınıza engelleyecek özelliğini duyurdu. Güvenlik Modu isimli özellik, şimdilik yalnızca küçük bir grupla test edilecek.

Twitter’da paylaşılan her Tweet, genellikle hem aynı görüşteki insanları hem de karşıt görüşteki insanları bir araya getiriyor. Fakat bu zıtlaşma her ne kadar seviyeli yaşanabilir olsa da zaman zaman önü alınamayacak kadar çirkinleşebiliyor. İşte Twitter, bu duruma bir engel koyabilmek için kollarını sıvadı ve yeni bir özelliği test etmeye başladı.

“Güvenlik Modu” isimli yeni özellik, hesabınız ve sizin ‘toksik’ bulduğunuz kişilerle aranıza bir duvar kurmaya yarayacak. İsteyen her kullanıcı, Twitter’da ayarlar menüsüne girerek ‘Güvenlik Modu’ seçeneğine basacak ve özelliği aktifleştirebilecek. Bu özellik aktifleştirildiğinde zararlı bir dil kullanan veya kendini tekrar eden, istenmeyen cevaplar paylaşan kullanıcılar tespit edilecek ve 7 gün boyunca sizin tarafınızdan engellenecek.

Herkes engellenmeyecek:

Bu engelleme işlemineyse sizi takip eden hesaplar ya da sıklıkla etkileşim kuran hesaplar dâhil edilmeyecek. Twitter’da özellik açıldıktan sonra platformun sizin adınıza otomatik olarak engellediği hesapları aynı ayar sayfasında yer alan ‘Otomatik engellemeler’ isimli başlığın altında görebileceksiniz.

Twitter’ın yeni özelliği, hemen kullanıma girmeyecek. Şirket, bu özelliği öncelikle 1.000 kişilik İngilizce dil konuşan küçük bir grupla test edecek. Twitter, engelleyeceği hesapları algoritmasına göre belirleyecek. Bu süreçte Tweet’in içerdiği bağlam göz önüne alınacak ve bu bağlamı aşan cevaplar belirlenecek.