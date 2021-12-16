Twitter’da en çok paylaşılan kelime öbekleri hakkında trend topic, kısaca TT denildiğini mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar en çok paylaşılan kelime öbeklerini ya da etiketleri ifade etse bile aslında herkes aynı TT listesini görmüyor. Gelin TT nedir, Twitter’da nasıl trend topic olunur, liste nasıl özelleştirilir yakından inceleyelim.

Görsel odaklı paylaşımlar yapan pek çok popüler sosyal medya platformu olsa da metin odaklı paylaşımların yoğun olduğu en popüler platform Twitter’dır. Hatta pek çok kullanıcı görsel pazarlama paylaşımlarından sıkıldığı için buraya sığınıyor. Twitter, yalnızca eğlenceli içeriklerin paylaşıldığı bir platform değil; eğer kullanıcıların büyük bölümü tarafından destekleniyorsa bir konu trend topic olarak, yani TT olarak gündemi belirleyebilir.

Trend topic, kısaca TT; Twitter’da en çok paylaşılan kelime öbeklerini ifade eder. Konuya ya da konuma göre değiştiği için aslında her kullanıcı farklı bir TT listesi ile karşılaşabilir. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor; TT listesi neye göre belirleniyor. Twitter bu konuda bir manipülasyon yapmıyor olsa da pek sağlıklı çalışmıyor olduğu da kesin. Gelin TT nedir, Twitter’da nasıl trend topic olunur biraz daha yakından inceleyelim.

Twitter Trend Topic, TT nedir?

Trend topic, kısaca TT; Twitter’da o an için paylaşımlarda en çok bahsedilen kelime, kelime öbeği ya da etiketleri ifade eder. Çoğu zaman TT listesi # işareti ile bahsedilen hashtag yani etiketlerden oluşur. Ancak paylaşım yoğunluğuna göre etiket olmayan kelime ya da kelime öbekleri de TT listesinde yer alabilir.

Twitter’ın dünyanın pek çok farklı noktasında milyonlarca aktif kullanıcısı olduğu için TT listesi sabit değildir, hatta anlık olarak değişebilir. Fakat şöyle bir durum var; her kullanıcı kendi konumuna ve ilgilendiği konulara özel bir TT listesi görebilir. Bu durum bazen TT listelerinin güvenilirliğini sorgulatsa da aslında amaç, tüm kullanıcıların kendilerine özel bir gündem görmelerini sağlamaktır.

Twitter’da nasıl TT olunur, neye göre belirleniyor?

Twitter’ın destek sayfasını incelediğimiz zaman bir kelimenin, kelime öbeğinin ya da etiketin TT listesine girmesi için öncelikli şartın paylaşım sayısı olduğunu görüyoruz. Yani kullanıcıların büyük bölümü hangi konudan bahsediyorsa Twitter TT listesinde o konu hakkında bir şeyler görmek mümkün.

Sayısal öneme rağmen herkes aynı TT listesi ile karşılaşmayabilir. Twitter, kullanıcıların ilgisini çekecek bir trend topic listesi sunmayı hedeflediği için konum bilgilerini göz önünde bulundurur. Konumun yanı sıra kullanıcılarının ilgi alanlarını sorarak ya da takip ettiği hesaplar üzerinden algılayarak her kullanıcıya ilgisini çekecek konulardan oluşan bir TT listesi sunar.

Sahte hesaplar tarafından çılgınlar gibi paylaşılan bazı etiketlerin önce TT listesine girdiğini ancak birkaç dakika içinde yok olduğunu görebilirsiniz. Twitter, bu tür algı operasyonlarına izin vermez. İsterse hakkında milyonlarca paylaşım olsun, eğer paylaşım yapan hesapların bot olduğu tespit edilirse uçar gider.

Twitter’ın bir şirket olduğunu düşünürsek sponsorlu TT listelerini de görmezden gelmemek lazım. Çoğu zaman güncel TT listesini açtığınız zaman bir banka adının en çok bahsedilen olduğunu görebilirsiniz. Resmi reklamlarda bu durum ‘Sponsorlu’ olarak belirtilir. Ancak dostlar alışverişte görsün düşüncesi ile oluşturulan reklamlarda bazen anlamsız TT listeleri görmeniz mümkündür.

Twitter TT listesi nerede, nasıl özelleştirilir?

Android ya da iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullandığınız Twitter mobil uygulaması üzerinden TT listesine ulaşmak için uygulamanın altında bulunan araç çubuğundaki büyüteç butonunu kullanabilirsiniz. Burada karşınıza hem popüler konuların olduğu TT listesi hem de arama sayfası çıkacaktır. Twitter internet sitesinde ise TT listesi ekranın sağ tarafında yer alır.

Twitter TT listesini özelleştirmek için listenin sağ üst köşesinde bulunan Ayarlar butonuna dokunmanız ya da tıklamanız yeterli. Burada karşınıza Konum ve Kişiselleştirme olmak üzere iki seçenek çıkacak. TT listenizin konumunuza göre belirlenmesi için ilk seçeneği, TT listenizin ilgi alanlarınıza göre belirlenmesi için ise ikinci seçeneği onaylamanız gerekiyor. Dilerseniz iki seçeneği de onaylayabilirsiniz.

TT listenizin konumuza göre belirlenmesini isterseniz karşınıza platformun son ulaştığı konumuzda ya da kendi seçtiğiniz konumda bulunan popüler konular çıkar. TT listenizin ilgi alanlarınıza göre belirlenmesini seçerseniz bazen gündemden bağımsız olarak yalnızca ilgi duyduğunuz konular çerçevesinde bir TT listesi ile karşılaşırsınız. Yani her kullanıcı, dilerse kendine özel bir trend topic listesi ile karşılaşabilir.

Twitter TT listesi güvenli mi?

Elbette hayır. Siz siz olun, asla internette gördüğünüz bir şeye görür görmez inanmayın. Sonuçta tüm bu sistemler basit bir algoritma ile çalışıyor. Yeterince uğraşılırsa bu algoritmaları kandırmak mümkün. Dikkat ettiyseniz bazen TT listelerinde yasadışı bahis sitelerinin ya da anlamsız kelimelerin bile olduğunu görebilirsiniz.

TT listesi yalnızca Twitter’ın kullanıcılarına platformda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için sunduğu bir özelliktir. Evet, çoğu zaman gündem TT listeleri üzerinden belirleniyor. Hatta bazı resmi makamların dikkati ancak böyle çekiliyor. Fakat gerçekliğinden şüphe edilen bazı popüler konular hakkında hızlı kararlar vererek saldırgan fikirler beyan etmeniz asla önerilmiyor.

Twitter TT listesinde ya da farklı sosyal medya platformlarında gördüğünüz bir konu hakkında daha detaylı bilgi elde etmeye çalışın. Birden çok güvenilir kaynaktan aynı bilgiyi doğruladıktan sonra paylaşım yapın. Bildiğiniz gibi ülkemizde yanıltıcı paylaşımlar yaptığı nedeniyle pek çok kişi hakkında soruşturma başlatılıyor. Onlardan biri olmayın.

Twitter’da paylaşılan popüler konuları gördüğümüz TT nedir, Twitter’da nasıl trend topic olunur, liste nasıl özelleştirilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve Twitter TT listesi hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Twitter TT listesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.