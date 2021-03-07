Twitter, kullanıcılarının attıkları tweet'leri kısa süre içerisinde geri alarak hatalı olması durumunda düzenleme yapabilmelerine olanak sağlayacak yeni bir özellik test ediyor. Özellik kimilerine göre oldukça pratik bulunurken kimilerine göre silmekten farkı yok ve çok gereksiz.

Twitter son dönemlerde platforma getirilen yeni özellikler ile sık sık karşımıza çıkıyor. 2020 de bu konuda Twitter için hareketli bir yıldı ve platforma uzun zamandır beklenen pek çok yeni özellik katılmıştı. Tweet'leri yalnızca istediğimiz kişiler tarafından yanıtlanabilir hale getirmek ya da sesli tweet'ler atabilmek 2020'de Twitter'da yaşanan önemli değişikliklerden bazılarıydı. Şimdi ise platform, çok çok uzun zamandır herkesin istediği bir özelliği daha test ediyor.

Bildiğiniz üzere şu an Twitter'da paylaşılan hatalı bir tweet'i silmekten başka şansımız yok. Çünkü Twitter, örneğin Facebook ya da Instagram'da olduğu gibi metni düzenleme imkanı sunmuyor. Ancak yeni test edilen bir özellik ile bu durum değişecek gibi görünüyor.

Tweet'leri geri alarak düzenlemek mümkün olacak;

Özelliğin yer aldığı tweet'i göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Öncelikle belirtmekte fayda var, bu tam olarak bir tür düzeltme özelliği değil. Yani Instagram'da olduğu gibi dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar düzeltme imkanınız olmayacak. Fakat açıkçası bu haliyle hataların düzeltilmesine imkan verirken bir yandan da Twitter'ın konseptine uygun kalınması sağlandığı için yeni özellik aslında son derece amacına hizmet ediyor gibi görünüyor. Nihayetinde Twitter biraz da ne söylediğimiz ile ilgilenen bir platform konseptine sahip ve herkesin her istediğinde her yazdığını değiştirmesi çok da hoş olmazdı.

Henüz test aşamasında olan bu özellik ile tweet paylaşımı yaptıktan sonra birkaç saniye boyunca ekranda tweet'i geri almanıza olanak sağlayan bir buton görünüyor. Tıklamanız durumunda ise tweet'iniz düzenlenmeye hazır bir şekilde sizi bekliyor ve düzenleyip yayınlayabiliyorsunuz. Böylece hatalı tweet'iniz o haliyle hiç paylaşılmamış oluyor.

Tabii ki bu yeni özelliği beğenenlerin yanında, bunun tweet'leri silmekten hiçbir farkı olmadığını söyleyenler de var ancak tabii bu kullanıp ne kadar pratik ve yeterli olup olmadığını gördükten sonra verebileceğimiz bir karar.