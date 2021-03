Dijital dünyanın gelişimine an be an tanıklık ederken Twitter CEO'su Jack Dorsey, ilk Tweet'ini satışa çıkararak geleceğe dair bir ışık tuttu. Jack Dorsey'in 2006 yılında paylaştığı Tweet, şu anda en yüksek 500 bin dolarlık teklif aldı.

Kripto para birimlerinin ve Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital dünyanın daha da derinlerine inmeye başladık. Bunun en büyük örneği, geçtiğimiz hafta Pablo Rodriguez-Fraile isimli bir koleksiyonerin 6,6 milyon dolar karşılığında 10 saniyelik bir video satmış olmasıydı. Bu dijital sanat alışverişi, kripto para dünyasında "Değiştirilemez Token" olarak bilinen NFT'ler sayesinde gerçekleşti. NFT'lerin dijital alışverişte kullanıldığı bir diğer alansa Twitter. Dev sosyal medya platformunda satışa çıkan ve şu anda en değerli Tweet konumunda yer alan son Tweet'se, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk Tweet'i oldu. Teklifler gelmeye devam ediyor: Şu an için en yüksek teklif 500 bin dolar: Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tweet'lerin satın alınabileceği Valuables BY Cent platformunun bağlantısına yer verdi. Bu bağlantı, Jack Dorsey'in 2006 yılında paylaştığı ilk Tweet için oluşturulan satın alma sayfasına yönlendiriyordu. Tweet, Jack Dorsey tarafından NFT haline getirildi ve satışa sunuldu. Şu anda açık artırmada olan ve sürekli yeni teklifler verilen Tweet için güncel durumda verilen en yüksek teklif 500 bin dolar. Bu teklif, kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu, Ripple'ın Greater China bölgesinin eski baş temsilcisi ve Rainberry Inc.'in CEO'su olan Justin Sun tarafından verildi. Tweet'i satın alınca ne oluyor? Jack Dorsey'in ve herhangi bir kişinin Tweet'ini satın aldığınızda elinize somut bir şey geçmeyecek. Satın aldığınız şey, yalnızca Tweet'i oluşturan kişi tarafından imzalanmış ve doğrulanmış olması nedeniyle benzersiz olan dijital bir Tweet sertifikası olacak. Platformda satılan Tweet'lerin sahipleri tarafından satışa çıkarılmış olmaları da gerekmiyor. Platformda bir gün kendi Tweet'inizle bile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda karşılaştığınızda, diğer tüm kullanıcılar gibi platformda Tweet'inize gelen teklifleri görebilir ve kabul edebilirsiniz. Yapılan alışverişte ödenen miktarın %95'i size, yani Tweet sahibine, %5'i ise Valuables by Cent'e gidiyor. İLGİLİ HABER 10 Saniyelik Bu Video, Tam 6,6 Milyon Dolara Satıldı Platformda en yüksek teklif verilen Tweet, Jack Dorsey'in Tweet'i: Jack Dorsey'in Tweet'i henüz bugün satışa çıkmış olsa da platformda en yüksek teklif alan Tweet'lerin başında geliyor. Bu listenin ikinci sırasında Elon Musk'ın 2018'de paylaştığı Tweet, üçüncü sıradaysa Bitcoin'in kurucusu dahi olabileceği iddia edilen Hal Finney'in "Running bitcoin" Tweet'i yer alıyor. NFT neyin nesidir? Açılımı 'Değiştirilemez Token' olan NFT, özel bir kriptografik token türüdür ve kopyalanamaz. Token türünün kopyalanamaması da bunu en özel kılan şeydir. Bu sayede oluşturulan bir NFT, türünün tek örneği olur. Dolayısıyla Jack Dorsey'in Tweet'i gibi NFT haline getirilen her şey özgünlüğünü kolayca doğrulayabilir.

Kaynak : https://www.dailypioneer.com/2021/trending-news/jack-dorsey-puts-his-1st-tweet-on-sale--bid-reaches-rs-2-cr.html

