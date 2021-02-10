Reklamların tek gelir kaynağı olmasını istemeyen Twitter, Tweetdeck için ücretli abonelik modeli ve tweetler için bahşiş dahil olmak üzere bir dizi seçeneği göz önünde bulunduruyor. Twitter'ın yeni uygulamalarını ne zaman ve hangi bölgelerde test etmeye başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, gelirlerini artırabilmek adına yeni yollar aramaya devam ediyor. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre mikro blog sitesi; tweetlere bahşiş atma, Tweetdeck’e abone olma ve ücretli profil özelleştirmeleri gibi bir dizi seçeneği değerlendiriyor.

Özellikle içerik üreticiler tarafından sıklıkla kullanılan bir Twitter yönetim uygulaması olan Tweetdeck, bazı premium içerikler ve sponsorlu gönderiler dışında tamamen ücretsiz bir uygulama. Ancak Bloomberg’e göre Twitter, tweetdeck için bir aylık abonelik uygulaması başlatarak yeni bir gelir kaynağı ortaya çıkarmayı planlıyor.

Tweetdeck, aylık abonelik gerektiren bir uygulama haline gelebilir

Bloomberg’e göre Twitter kullanıcıları, olası bir bahşiş özelliğinin platforma eklenmesi halinde beğendikleri içeriklere bahşiş bırakabilecekler. Twitter, bu bahşişlerden belli bir komisyon alarak yeni bir gelir kaynağı elde etmiş olacak.

Twitter’ın ürün gelirleri bölümü başkanı Bruce Falck, Twitter için genel bir abonelik sisteminin de seçenekler arasında olduğunu ancak bunun için henüz çok erken aşamada olduklarını ifade etti. Twitter için şu anda yeni bir gelir kaynağı oluşturmak için en uygun seçenek, Tweetdeck’te premium özellikler sunmak ve bunun için bir aylık abonelik modeli geliştirmek gibi görünüyor. Yine de kısa vadede bu seçeneklerden herhangi birinin hayata geçirilmesi beklenmiyor.